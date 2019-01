Heino Ferch: Berufswunsch Blogger unterstütze ich nicht

Der Schauspieler Heino Ferch will seinen Kindern die Welt zeigen.

Berlin. Berufswunsch Blogger oder Influencer - das ist für den dreifachen Vater Heino Ferch (55) ein unschöner Trend bei Jugendlichen.

"Diese Tendenz finde ich bedenklich. Das unterstütze ich nicht", sagte der Schauspieler der Zeitschrift "Bunte". Er würde sich aber nur "bedingt" als strenger Vater bezeichnen, sagte er zugleich. "Was es bei mir nicht gibt, ist, etwas anzufangen, um es dann sofort wieder liegen zu lassen. Man schmeißt nicht nach dem ersten Training das Handtuch. Ich erwarte eine gewisse Ausdauer von meinen Kindern."

Erfahrungen seien das A und O. "Ich will meinen Kindern so viel wie möglich offerieren, ihnen die Welt zeigen", so Ferch.

( dpa )

