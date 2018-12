Schwesta Ewa gebärt doch nicht im Gefängnis

Berlin. Sie ist Rapperin – und wegen diverser Verbrechen angeklagt: Schwesta Ewa ist eine illustre Gestalt im Musikgeschäft. Zuletzt hatte sie verkündet, dass sie wohl schwanger ins Gefängnis muss. Nun gibt es Neuigkeiten.

In einer Story auf Instagram berichtet Schwesta Ewa, dass es einen Termin für ihre Gerichtsverhandlung gebe. Und der liegt so weit in der Zukunft, dass sie in jedem Fall nicht mehr schwanger sein wird. Verhandelt wird erst am 28. Februar.

Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft

So könne es zwar passieren, dass sei im Bundesgerichtshofsaal entbinde – „aber mein Kind wird nicht im Knast geboren.“ Gute Neuigkeiten.

Die 34-Jährige hat sich in ihrem Leben bereits mit 17 prostituiert, nahm Crack, begann dann zu rappen. zwei Alben konnte sie in den deutschen Charts innerhalb der Top 20 platzieren – 2015 und in diesem Jahr.

Verurteilung wegen Gewalt und Steuerhinterziehung

In Frankfurt am Main wurde sie zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Angeklagt waren unter anderen 35 Fälle von Körperverletzung, auch Steuerhinterziehung und Menschenhandel standen in der Anklage.

Auf Instagram hatte sie Anfang November bekanntgegeben, dass sie schwanger sei und wohl im Gefängnis gebären würde. Zumindest diese Sorge muss sie sich nun nicht mehr machen. (ses)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.