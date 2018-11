Rammstein unterbindet Ticketverkauf auf Viagogo

Berlin. Rammstein geht 2019 wieder auf Tour. Innerhalb von nur wenigen Stunden waren alle Konzertkarten beim Verkaufsstart vor wenigen Wochen ausverkauft – und wurden später zum Teil für Hunderte Euro auf der umstrittenen Ticketplattform Viagogo angeboten. Das ist jetzt nicht mehr möglich.

Denn das Landgericht Hamburg hat eine einstweilige Verfügung gegen Viagogo erlassen, teilte Rammstein mit. Viagogo darf weder Tickets für die Tour verkaufen, noch behaupten, dass es sich um gültige Eintrittskarten handele.

Rammstein will Ticketverkauf auf Viagogo unterbinden

Zudem dürfe die Ticketplattform auch keine Ad-Words-Anzeigen auf Google schalten, um für die Rammstein-Karten in den Suchergebnissen zu werben.

10 Jahre nach ihrem letzten Album wieder auf Tour: Rammstein.

Foto: imago stock&people / imago/Tinkeres

Die Band begrüße die Entscheidung des Landgerichts, heißt es weiter. Bereits seit Jahren setze sich Rammstein konsequent gegen den Weiterverkauf überteuerter und ungültiger Tickets ein.

Der Anwalt der Band wird in einer Mitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Gemeinsam mit der Band freuen wir uns, dass das Landgericht Hamburg unserer Auffassung gefolgt ist und das Verbot erlassen hat.“

Und weiter: „Die Entscheidung des Gerichts ist ein Warnsignal an alle, die meinen, sie könnten massenhaft überteuerte und ungültige Rammstein-Tickets handeln und dies auch noch über die einschlägigen Suchmaschinen bewerben.“

Rammstein wird in der Zeit zwischen Mai und August 2019 mit 30 Konzerten durch 24 Städte und 17 Länder touren.

Foto: TONI LÄÄNSALU / imago/Scanpix

So kommen Fans jetzt noch an Tickets

Darüber hinaus weist die Band daraufhin, dass eine Weitergabe der Tickets verboten sei. Zudem sind die Tickets personalisiert. Wer kein Ticket hat, darf aber hoffen: Auf www.fansale.de könnten ab dem 1. März aufgrund von Rückgaben wieder Tickets verfügbar sein. Die Plattform gehört zu Eventim.

Rammstein-Tickets schnell ausverkauft

Die Tickets für die Rammstein-Tour 2019 waren exklusiv auf Eventim verkauft worden. Der Ticketverkäufer erzielte sogar einen Rekord. Noch nie waren so viele Tickets einer Band in so kurzer Zeit verkauft worden.

Aufgrund des riesigen Ansturms auf die Rammstein-Tickets brach die Eventim-Seite zusammen.

Foto: Benjamin Köhler / imago/E-PRESS PHOTO.com

Viele Fans meldeten Probleme beim Bestellprozess. Weil die Tickets nur personalisiert verkauft wurden, mussten Besteller länger auf der Seite als üblich ausharren. Dadurch sei es zum Systemausfall gekommen, erklärte Eventim später. Zehn Jahre nach ihrem letzten Album geht die Truppe wieder auf Tour: Darum ist Rammstein so erfolgreich.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Ticketverkäufer in die Schlagzeilen gerät. 2017 reichte die Verbraucherzentrale Klage gegen Viagogo ein.

Das sind alle Tour-Termine von Rammstein:

27. und 28.05.2019 in Gelsenkirchen (Veltins Arena)

01.06.2019 in Barcelona, (RCDE Stadion)

8. und 9.06.2019 in München (Olympiastadion)

05.06.2019 in Bern (Stade de Suisse)

12. und 13.06 2019 in Dresden (Rudolf-Harbig-Stadion)

16.06.2019 in Rostock (Ostseestadion)

19.06-2019 in Kopenhagen (Telia Parken)

22.06.2019 in Berlin (Olympiastadion)

25.06.2019 in Rotterdam (De Kuip)

28.06.2019 in Paris, Paris La Défense Arena

02.07.2019 in Hannover (HDI Arena)

06.07.2019 in Milton Keynes (Stadium MK)

10.07.2019 in Brüssel (König Baudouin Stadion)

13.07.2019 in Frankfurt am Main (Commerzbank Arena)

16. und 17.07.2019 in Prag (Eden Arena)

20.07.2019 in Luxemburg (Roeser Festival Grounds) (ausverkauft)

24.07.2019 in Chorzów (Stadion Śląski)

29.07.2019 in Moskau (VTB Arena - Central Dynamo Stadium)

02.08.2019 in Sankt Petersburg (Saint-Petersburg-Stadium)

06.08.2019 in Riga (Lucavsala)

10.08.2019 in Tampere (Ratina Stadion)

14.08.2019 in Stockholm (Stockholm Stadion)

18.08.2019 in Oslo (Ullevaal Stadion)

22.08.2019 in Wien (Ernst-Happel-Stadion)

