Helene Fischer: Die deutsche Schlagerqueen verdient fast so viel wie Rihanna

Das „Forbes“-Magazin hat eine Liste mit den bestverdienenden Musikerinnen erstellt. In den Top 10: viele US-Stars – und Helene Fischer.

Helene Fischer im Juni bei einem Auftritt in Leipzig.

Berlin. In Deutschland steht sie unangefochten an der Spitze, was Popularität und Einnahmen angeht. Aber auch im internationalen Vergleich muss sich Helene Fischer nicht verstecken, wie ein neues Ranking des „Forbes“-Magazins beweist.

In der Rangliste der weltweit am besten verdienenden Musikerinnen des vergangenen Jahres belegt die deutsche Schlagersängerin Platz acht – noch vor Celine Dion und Britney Spears. An der Spitze der Liste steht Katy Perry, die zwischen Juni 2017 und Juni 2018 ganze 83 Millionen Dollar verdient haben soll.

Helene Fischer soll 32 Millionen Dollar im Jahr verdient haben

Laut „Forbes“ hat Helene Fischer in diesem Zeitraum 32 Millionen Dollar (28 Millionen Euro) eingenommen. Vor allem ihre Live- und Stadion-Tourneen hievten die 34-Jährige in die Top Ten der Liste. Laut der Fachzeitschrift Pollstar verdient Helene Fischer pro Konzert in einer Stadt durchschnittlich rund 3,6 Millionen US-Dollar (3.2 Euro), der durchschnittliche Ticketpreis beträgt 81.71 US-Dollar (71.85 Euro).

Auch Katy Perry verdankt ihren Spitzenplatz vor allem ihrer sehr erfolgreichen „Witness“-Tour. Im vergangenen Jahr hatte laut „Forbes“ Beyoncé am meisten verdient. Damals wurden ihr 105 Millionen Dollar Jahreseinkommen zugeschrieben – in diesem Jahr sind es „nur“ 60 Millionen.

• Die Top Ten:

1. Katy Perry (83 Millionen Dollar)

2. Taylor Swift (80 Millionen Dollar)

3. Beyoncé (60 Millionen Dollar)

4. Pink (52 Millionen Dollar)

5. Lady Gaga (50 Millionen Dollar)

6. Jennifer Lopez (47 Millionen Dollar)

7. Rihanna (37.5 Millionen Dollar)

8. Helene Fischer (32 Millionen Dollar)

9. Celine Dion (31 Millionen Dollar)

10. Britney Spears (30 Millionen Dollar)

Helene Fischer gehört zu den erfolgreichsten deutschen Sängerinnen. Sie füllt seit Jahren die Konzerthallen und wurde unzählige Male ausgezeichnet. Im Jahr 2014 durfte sie bereits zum zweiten Mal den Bambi entgegen nehmen. Foto: REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Ihre Bühnenshows sind spektakulär. Foto: Action Pictures / imago

Auszeichnungen hat Helene Fischer schon unzählige erhalten. Die Goldene Kamera, der Echo, die Goldene Henne oder der Romy wurden ihr verliehen. Foto: APress / imago

Fischers vergangenes Studioalbum „Farbenspiel“, das im Oktober 2013 rauskam, gehört zu den erfolgreichsten Alben Deutschlands. Im Jahr 2015 veröffentlichte Fischer mit dem Royal Philharmonic Orchestra das Album „Weihnachten“. Darauf waren bekannte Weihnachtslieder zu hören und es wurde zum Album des Jahres. Foto: Action Pictures / imago

Ganz Deutschland kennt die Sängerin spätestens seit ihrem Hit „Atemlos durch die Nacht“. Den Song performte sie 2014 bei der Weltmeister-Feier der Fußball-Elf in Berlin. Foto: dpa Picture-Alliance / Robert Schlesinger / picture alliance / Robert Schles



Jelena Petrowna Fischer – besser bekannt als Helene Fischer – wurde am 5. August 1984 in Sibirien geboren. Vier Jahre später zog sie mit ihren Eltern und der älteren Schwester nach Wöllstein in Rheinland-Pfalz. Foto: REUTERS / MICHAELA REHLE / REUTERS

Die staatlich anerkannte Musicaldarstellerin hatte Anfang der 2000er Jahre unter anderem Engagements in der Rocky Horror Show. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Seit 2008 sind Helene Fischer und Florian Silbereisen offiziell ein Paar und ... Foto: Andreas Rentz / Getty Images

...treten auch immer wieder gemeinsam bei Konzerten und in TV-Shows auf. Foto: STAR-MEDIA / imago

Helene Fischer ist aber auch in andere TV-Shows ein beliebter Gast. 2012 saß sie bei „Wetten dass...?“ neben Heino Ferch auf dem Sofa. Foto: Handout / Getty Images



Die Schlagerkönigin ist ein Multitalent. Sie singt nicht nur, sie ist auch als Moderatorin und Schauspielerin unterwegs. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Neujahr 2016 sahen die Fans ihre Schlagerkönigin von einer anderen Seite: Als dunkelhaarige Kriminelle in Til Schweigers „Tatort“ „Der große Schmerz“. Foto: Gordon Timpen / NDR

Im Mai 2017 bringt die Sängerin ihr neues Album auf den Markt. Es heißt schlicht: „Helene Fischer“. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Für 2018 hat die Sängerin eine große Stadion-Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz angekündigt. Foto: Andreas Lander / dpa

Es ist nach der erfolgreichen „Farbenspiel“-Tour 2014/2015 das zweite Mal, dass die „Atemlos“-Sängerin Fußballstadien füllen wird. Foto: DeFodi / imago



