Ehrensache Heino will Fußballclub helfen - Vereinsheim niedergebrannt

Heino will mit einem Benefizkonzert Geld für seinen alten Fußball-Club sammeln.

Heino hat in seiner Jugend gerne Fußball gespielt. Jetzt ist sein alter Club in große Not geraten. Der Sänger hat sofort seine Hilfe angeboten.