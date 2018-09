Bill Cosby zu drei Jahren Haft verurteilt

Bill Cosby kommt zum Gericht in Norristown, wo das Strafmaß verkündet wird.

Mindestens drei und höchstens zehn Jahre muss Bill Cosby hinter Gitter. Mit der Strafe hat Richter Steven O'Neill in Pennsylvania auch darüber entschieden, wie der einst so beliebte Comedian den Amerikanern in Erinnerung bleibt.