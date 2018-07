Einschaltquoten ZDF-Serien geben den Ton an

Jan-Gregor Kremp spielt in "Der Alte" den TV-Kriminalhauptkommissar Richard Voss. Die ZDF-Serie holte sich am Freitag den Quotensieg. Foto: dpa

Sommerwetter in Deutschland - entsprechend gering war die Resonanz auf das Fernsehprogramm am Freitagabend. Am besten lief es noch für die ZDF-Krimiserien.