Eva Longoria hat ihr erstes Kind bekommen

Sie hat sich immer ein Kind gewünscht: Jetzt ist Eva Longoria Mutter eines Jungen geworden. Und der Name des neuen Erdenbürgers steht auch schon fest.

Los Angeles. US-Schauspielerin Eva Longoria (43) ist Mutter geworden. Der "Desperate Housewives"-Star habe einen kleinen Jungen bekommen, berichtete die Zeitschrift "Hola! USA" auf ihrer Website.

Dort wurde auch ein Foto gezeigt, auf dem Longoria mit einem kleinen Baby zu sehen ist. Von dem Neugeborenen ist allerdings nicht viel zu erkennen.

Der Junge namens Santiago Enrique Bastón sei am Dienstag in Los Angeles geboren worden, hieß es weiter. "Wir sind so dankbar", wurden die Eltern zitiert.

Für Longoria ist es das erste Kind. Vater ist ihr Ehemann, der mexikanische TV-Unternehmer José Bastón. Die beiden sind seit rund zwei Jahren verheiratet. Die Rolle als verzweifelte Hausfrau Gabrielle Solis in der Serie "Desperate Housewives" machte Longoria weltbekannt.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.