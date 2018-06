Über drei Wochen hat man die First Lady nach einer OP nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Das hat zu allerlei Spekulationen geführt. Jetzt hat sich Melania Trump zurückgemeldet - und den Medien die Leviten gelesen.

First Lady der USA

First Lady der USA Melania Trump: Erster öffentlicher Auftritt nach 25 Tagen

Washington. Melania Trump (48), First Lady der USA, hat sich nach mehr als dreiwöchiger Abwesenheit zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit sehen lassen.

Gemeinsam mit ihrem Mann, US-Präsident Donald Trump, absolvierte sie am Montag im Weißen Haus einen Empfang für Hinterbliebenen-Familien, wie der Sender CNN berichtete.

Um die First Lady hatte es zunehmend Spekulationen gegeben, weil sie seit dem 10. Mai nicht mehr öffentlich gesehen worden war. Sie hatte sich einer Operation unterzogen. Melania Trump wird ihren Mann nicht zu den internationalen Gipfeltreffen der kommenden Wochen begleiten.

In einer von CNN veröffentlichten Erklärung ihrer Sprecherin Stephanie Grisham gerieten die Medien ins Fadenkreuz der Kritik. "Frau Trump war immer eine starke und unabhängige Frau, die ihre Familie und natürlich auch ihre Gesundheit über alles stellt, und das wird sich auch nicht angesichts eines tollwütigen Presse-Korps nicht ändern." Die Präsidentengattin sei zuversichtlich in ihren Taten und in ihrer Rolle, "und sie weiß, dass der Rest nur Spekulation und Unsinn ist".

