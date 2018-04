Justin Bieber über Tattoos: Mein Körper ist eine Leinwand

Los Angeles. Der kanadische Popsänger Justin Bieber (24) ist stolz auf seine vielen Tattoos. "Mehr als hundert Stunden harter Arbeit, und ich würde kein einziges davon zurücknehmen", schrieb Bieber am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram zu einem Foto, das seinen voll tätowierten Oberkörper zeigt. "

Ich liebe Kunst und habe aus meinem Körper eine Leinwand gemacht, und das macht so viel Spaß", schrieb der Sänger in dem Text, der wie viele seiner Posts voll von Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehlern war. "Wenn Tattoos nicht weh täten, hätte jeder welche", erklärte Bieber weiter - ruderte aber im nächsten Satz wieder zurück: "Okay, vielleicht nicht jeder!!"