Ruth Maria Kubitschek möchte in Ruhe leben

München. Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek will keine Interviews mehr geben. "Das wird mein letztes Gespräch für die Öffentlichkeit sein", sagte die 86-Jährige der Münchner "Abendzeitung". Sie sei nicht verbittert oder einsam, betonte sie. "Ich möchte jetzt in Ruhe leben."

Besonders bekannt ist Ruth Maria Kubitschek für ihre Serien-Rollen als Verlegerin in "Kir Royal" (1986) und als betrogene Ehefrau "Spatzl" an der Seite von Helmut Fischer in "Monaco Franze - Der ewige Stenz" (1983). Im Jahr 2013 erhielt sie den Bayerischen Fernsehpreis für ihr Lebenswerk. Seit dem vergangenen Jahr hat sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.