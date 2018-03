Zur royalen Hochzeit dürfen Pubs länger offen sein

London. Wenn sich Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36) am 19. Mai das Jawort geben, soll auch das britische Volk davon profitieren und länger als gewohnt feiern dürfen.

Die Sperrstunde für die Pubs wird in der Nacht auf den 19. und auf den 20. Mai jeweils um zwei Stunden auf 01.00 Uhr am frühen Morgen verlängert, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Sonntag unter Berufung auf Innenministerin Amber Rudd berichtete.