Ed Sheeran ist verlobt

London. Der britische Popmusiker Ed Sheeran (26) hat sich mit seiner Freundin Cherry Seaborn verlobt. "Wir sind sehr glücklich und verliebt, und unsere Katzen sind auch vergnügt", schrieb der Sänger auf Instagram und postete ein Bild, auf dem sich beide küssen.

Sheeran ("Shape of You") und die 24-jährige Seaborn kennen sich bereits aus Schulzeiten in Suffolk. Sie sollen sich aber erst 2015 ineinander verliebt haben. Er habe sich schon kurz vor Neujahr verlobt, schrieb der rothaarige Sänger auf Instagram.