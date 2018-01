Jan Josef Liefers erhält Hans-Rosenthal-Ehrenpreis

Landau. Der "Tatort"-Star Jan Josef Liefers wird für sein soziales und humanitäres Engagement mit dem Hans-Rosenthal-Ehrenpreis 2018 geehrt.

Der 53-Jährige nimmt die mit 10 000 Euro verbundene Auszeichnung bei der 19. Hans-Rosenthal-Gala am 3. März in Landau entgegen, wie die Hans-Rosenthal-Stiftung und der Verein Aktion Hilfe in Not ankündigten. Sie vergeben den nach dem 1987 verstorbenen TV-Moderator und Quizmaster Hans Rosenthal benannten Preis seit 2003 an Personen oder Einrichtungen, die sich in herausragender Weise und uneigennützig für notleidende Menschen einsetzen.