Messe "Jagd & Hund" Jagd zieht mehr Frauen, junge Leute und Stadtmenschen an

Das Interesse am Jagdschein wächst, auch bei Frauen und jungen Leuten.

Das Interesse an der Jagd nimmt zu. Im Wald und am Schießstand lässt sich das schon beobachten. Was im Trend liegt, zeigt Europas größter Jagdmesse "Jagd & Hund".