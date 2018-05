Experten raten davon ab, Lippenstifte im Laden sofort am eigenen Mund auszuprobieren. Alternativ kann man die Farbe an der Hand auftragen. Eine Stelle eignet sich dafür besonders gut.

Test-Lippenstifte im Handel sollten Frauen aus hygienischen Gründen nicht direkt am Mund testen. Bei der Auswahl hilft auch das Auftragen auf der Handinnenfläche.

Darmstadt. Die Testprodukte der Lippenstifte im Handel wenden Frauen aus hygienischen Gründen besser nicht direkt am Mund an. Stattdessen bietet sich die Handinnenfläche an.

Das Farbergebnis dort kommt der Farbwirkung auf den Lippen am nächsten, erläutert das Portal Haut.de. Es kooperiert mit der Arbeitsgemeinschaft ästhetische Dermatologie und Kosmetologie.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.