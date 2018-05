Rosenöl glättet die Haut

Frankfurt/Main. Ob Kosmetika Rosenöl enthält, steht auf der Verpackung - allerdings auf Latein. "Rosa mosqueta" oder "Rosa canina" sind die Hinweise, auf die Verbraucher achten sollten.

"Rosenöl ist ein sehr kostbares Öl, das in seiner Herstellung sehr aufwendig ist", erläutert Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel. "Für einen Liter Rosenöl werden circa 5000 Kilogramm Blüten benötigt, die vorzugsweise am Morgen gepflückt werden." Zu diesem Zeitpunkt sei der Gehalt an ätherischen Ölen am höchsten.