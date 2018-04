Hyaluronsäure bindet Feuchtigkeit in der Haut

Frankfurt/Main. Wenn auf der Liste der Inhaltsstoffe einer Creme die Rede von Hyaluronic Acid ist, handelt es sich um Hyaluronsäure. Dieser Stoff soll die Hautalterung bekämpfen.

"Hyaluronsäure kommt natürlich im menschlichen Körper vor und ist ein wichtiger Bestandteil verschiedener Gewebe, wie beispielsweise der Haut und des Bindegewebes", erläutert Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW). Der Stoff sorge für eine weiche und glatte Haut, da er Wasser gut binden kann.

"Mit zunehmendem Alter bildet der Körper jedoch deutlich weniger Hyaluronsäure, weswegen die Haut an Elastizität verliert und Falten bildet", erklärt die Kosmetikexpertin. "Um diesem Prozess entgegenzuwirken, wird Hyaluronsäure gerne als Anti-Aging-Wirkstoff in Produkten wie Augen-, Haut- und Gesichtscremes sowie pflegenden Masken verwendet." Sie ist in der Lage, Wasser in der obersten Zellschicht der Haut zu binden. "Sichtbare Zeichen der Hautalterung können so gemildert werden", so Huber.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.