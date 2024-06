Berlin. Shop-Betreiber können zukünftig ein iPhone zur Annahme von Zahlungen nutzen. Zum Deutschlandstart gibt es aber noch Einschränkungen.

Apple startet am Dienstag in Deutschland seinen Zahlungsdienst „Tap to Pay“ auf dem iPhone. Händler und Dienstleister haben damit in Zukunft die Möglichkeit, kontaktlose Zahlungen vonKredit- und Debitkarten sowie digitalen Geldbörsen wie Apple Pay zu akzeptieren, ohne spezielle Bezahlterminals zu benötigen. Dieser Dienst wurde bereits im Februar 2022 in den USA eingeführt und anschließend in zehn weiteren Ländern verfügbar gemacht.

„Tap to Pay“ funktioniert mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten von Zahlungsnetzwerken wie American Express, Discover,

und Visa. Die in Deutschland populäre Girocard wird allerdings nicht von Anfang an unterstützt. Das soll sich aber bald ändern: „Noch in diesem Jahr wird die Sparkassen-Finanzgruppe der erste Partner sein, der das kontaktlose Bezahlen mit der Girocard ermöglicht“, sagte Jennifer Bailey, Vice President für Apple Pay und Apple Wallet beim Unternehmen, der Deutschen Presse-Agentur.

„Tap to pay“: Komfortablere Zahlungsmöglichkeit kommt

„Mit ‚Tap to Pay‘ auf dem iPhone haben Händler jetzt eine sichere und komfortable Möglichkeit, kontaktlose Zahlungen mit dem

zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird“, erläuterte Bailey. In Zusammenarbeit mit Zahlungsplattformen, App-Entwicklern und Zahlungsnetzwerken mache Apple es für Unternehmen jeder Größe einfacher, kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren und ihr Geschäft weiter auszubauen.

Kunden brauchen sich bei „Tap to Pay“ nicht umzustellen. Statt eines

bekommen sie ein iPhone vorgehalten, um die Transaktion abzuschließen. Wie bei Apple Pay werden bei „Tap to Pay“ auf dem iPhone alle getätigten Zahlungsvorgänge verschlüsselt, um die Sicherheit und den Datenschutz zu gewährleisten. „Apple weiß nicht, was gekauft wird und wer es kauft“, versprach Bailey.

Die Händler müssen dafür auf dem iPhone einfach die App eines kompatiblen Zahlungsanbieters installieren. Zum Start in Deutschland sind dies Adyen, Commerz Globalpay, myPOS, Nexi, SumUp und Viva. Im Laufe dieses Jahres werden dann auch die Dienstleister Mollie, Payone, Revolut, die Sparkassen-Finanzgruppe und Stripe den Dienst unterstützen. An die Zahlungsanbieter führen die Händler dann auch die üblichen Transaktionsgebühren für die Kartenzahlung ab. „Tap to Pay“ wird auch von älteren iPhone-Modellen (iPhone Xs oder neuer) unterstützt.

lou/dpa