Washington. In den USA ist Weltraumschrott im Haus einer Familie gelandet. Der Hausbesitzer fordert jetzt Schadenersatz von der NASA.

Eine Familie aus Florida in den USA, deren Haus Anfang des Jahres von Weltraummüll der Internationalen Raumstation ISS getroffen wurde, fordert von der US-Raumfahrtbehörde NASA eine Entschädigung für „Sachschäden und seelische Qualen“. Wie der Nachrichtensender BBC berichtet, habe im März ein 0,7 kg schwerer Metallgegenstand ein Loch in das Dach des Hauses von Alejandro Otero in Naples geschlagen, wobei es zwei Deckenschichten durchbrochen habe.

Laut der NASA habe es sich dabei um ein Teil von etwa zweieinhalb Tonnen schwerer Technik gehandelt, die von der ISS abgeladen wurde, nachdem dort neue Lithium-Ionen-Batterien installiert worden waren.

Teil der ISS schlägt durch Dach

Otero sagte, sein Sohn sei durch den Aufprall beinahe verletzt worden. In einer Pressemitteilung der Anwaltskanzlei werden die Schäden aufgeführt, darunter nicht versicherte Sachschäden, Betriebsunterbrechungen, emotionale/seelische Qualen und die Kosten für die Hilfeleistung Dritter. Die Anwältin von Otero sagt, Weltraummüll sei „ein wirklich ernstes Problem, da der Weltraumverkehr in den letzten Jahren zugenommen hat“. „Meine Klienten fordern eine angemessene Entschädigung, um den Stress und die Auswirkungen dieses Ereignisses auf ihr Leben zu kompensieren“, sagte sie in einer Erklärung.

Das computergenerierte Bild der European Space Agency (ESA) zeigt Weltraummüll früherer Weltraummissionen, der neben intakten Satelliten um die Erde kreist. Mehr als 10.000 Tonnen beträgt die Masse der Raumstationen, Satelliten und Schrottpartikel im Orbit rund um die Erde. © DPA Images | ESA

Alejandro Otero sagte gegenüber Wink-TV, dass das Gerät ein „enormes Geräusch“ erzeugte, als es in sein Haus einschlug. „Ich zitterte. Ich war völlig ungläubig. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas mit solcher Wucht auf meinem Haus landet und so großen Schaden anrichtet“.

Es wurde festgestellt, dass die Trümmer Teil einer Stütze waren, mit der Batterien auf einer Frachtpalette befestigt wurden. „Es wurde erwartet, dass die Teile beim Eintritt in die Erdatmosphäre am 8. März vollständig verglühen. Ein Teil überstand den Eintritt jedoch und traf ein Haus in Naples, Florida“, hieß es von der NASA. Laut Nasa werde die ISS „eine detaillierte Untersuchung“ darüber durchführen, wie die Trümmer den Brand beim Eintritt in die Atmosphäre überstehen konnten.

Weltraumschrott ist wachsendes Problem

Die Weltraumagentur habe nun sechs Monate Zeit, um auf die Forderungen von Otero zu reagieren. Weltraumschrott ist ein wachsendes Problem geworden. Im April entdeckten Himmelsbeobachter in Kalifornien mysteriöse goldene Streifen, die sich durch den Weltraum bewegten. US-Beamte stellten später fest, dass die Lichtshow durch brennende Trümmer einer chinesischen Rakete verursacht wurde, die wieder in die Erdumlaufbahn eindrang.

Im Februar verglühte ein chinesischer Satellit namens „Object K“, als er über Hawaii wieder in die Atmosphäre eintrat. Letztes Jahr wurde eine mit Seepocken bedeckte riesige Metallkuppel, die an einem Strand in Westaustralien gefunden wurde, als Bestandteil einer indischen Rakete identifiziert. Es gibt Pläne, es zusammen mit Teilen des Skylab der NASA auszustellen, das 1979 in Australien abgestürzt ist.

