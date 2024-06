Wuppertal. Die Familie von Ex-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher wurde mit Daten erpresst. Auch die mutmaßlichen Täter sind eine Familie.

Die Familie des früheren Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher soll Opfer eines Erpressungsversuchs geworden sein. Das teilte die Staatsanwaltschaft Wuppertal mit, die in dem Erpressungsfall ermittelt. Die Täter hätten gegenüber Mitarbeitenden der Familie behauptet, über Dateien zu verfügen, an deren Nichtveröffentlichung die Familie interessiert sein dürfte, sagte am Montag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal. Damit sie die Daten nicht im Darknet veröffentlichen, hätten sie eine Zahlung in Millionenhöhe gefordert. Als Nachweis hätten die Täter einige Dateien an die Familie übersandt.

Schumacher-Erpressung: Auch die mutmaßlichen Täter sind eine Familie

Die mutmaßlichen Täter sind demnach ebenfalls eine Familie, nämlich Vater und Sohn. Beide seien am 19. Juni auf einem Supermarktparkplatz in Groß-Gerau in Hessen verhaftet worden und befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Sie stünden bereits unter Bewährung. Der Polizei sei es durch „technische Maßnahmen“ gelungen zu ermitteln, dass die Täter aus Wuppertal heraus handelten.

Zur Familie des 2013 verunfallten Michael Schumacher gehören seine Frau Corinna Schumacher und die beiden Kinder Gina-Maria und Mick. Mick Schumacher kämpft aktuell um einen Stammplatz in einem Formel-1-Cockpit. Auch Michaels Bruder Ralf Schumacher ist ehemaliger Formel-1-Fahrer.

fmg/dpa