Muslimische Pilger ruhen sich am zweiten Tag der jährlichen Hadsch-Pilgerfahrt in Arafat in der Nähe der heiligen Stadt Mekka aus. Massen von Muslimen versammelten sich am zweiten Tag der Hadsch-Pilgerfahrt auf dem heiligen Berg Arafat in Saudi-Arabien zu Anbetung und Besinnung. © DPA Images | Rafiq Maqbool