Berlin. Ein Pärchen aus Polen hat auf einem Flug von Spanien nach Deutschland für einen Eklat gesorgt. Polizisten mussten eingreifen.

Die beiden haben es wohl schlicht nicht mehr ausgehalten. Unter den Augen von Passagieren und Flugpersonal hat ein Pärchen aus Polen noch in der Sitzreihe sexuelle Handlungen aneinander durchgeführt. Das löste sogar einen Einsatz der Bundespolizei am Münchner Flughafen aus. Einsatzkräfte mussten nach eigenen Angaben die „sexuelle Handlungen“ eines Liebespaars unterbinden.

Die Beamten seien am Mittwochabend von der Besatzung eines aus dem spanischen Alicante kommenden Fliegers über zwei problematische Passagiere informiert worden, teilte die Bundespolizei in der bayerischen Landeshautstadt am Donnerstag mit. Der genauere Hintergrund habe sich erst an Bord des Jets erschlossen.

Sex im Flieger: Passagiere beleidigten Flugpersonal

An Bord stellten die Beamten demnach fest, dass eine 40-jährige Polin und ein 44-jähriger Pole während des Flugs in ihrer Sitzreihe unter den Augen der übrigen Passagiere offenbar hemmungslos Intimitäten austauschten. Beide hätten sich diesen Erkenntnissen zufolge „der Leidenschaft hingegeben und sexuelle Handlungen aneinander vorgenommen“, berichtete die Bundespolizei.

Zudem habe das Paar Crewmitglieder, die dies unterbinden wollten, beleidigt. „Nachdem Polizeibeamte die Maschine betreten hatten, beendeten die beiden schließlich ihr Treiben und folgten den Anweisungen der Beamten“, hieß es in der Mitteilung der Bundespolizei weiter. Gegen das wenig dezente Paar wird wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt.

fmg/AFP