Berlin/Salisbury. Das tausende Jahres Stonehenge in England wurde von Klimaaktivisten orange angesprüht. Sie rufen die Regierung zum Handeln auf.

Am Mittwoch veröffentlichte die Gruppe „Just Stop Oil“ ein Video auf X, auf dem zwei Aktivisten die historischen Steinkreise von „Stonehenge“ in England besprühen. Die Aktivisten fordern die Regierung dazu auf, einen verbindlichen Vertrag zum schrittweisen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bis 2030 zu unterzeichnen. In dem Video ist zu sehen, wie mehrere Touristen versuchen, die beiden Aktivisten zu stoppen. Die Polizei in Wiltshire soll laut BBC beide Aktivisten festgenommen haben.

Die Gruppe „Just Stop Oil“ hatte bereits durch mehrere Aktionen in ganz England auf sich aufmerksam gemacht. Zuletzt sprühten sie bei der Hochzeit des Duke of Westminster mit oranger Farbe.

Sommersonnenwende zieht tausende Touristen nach Stonehenge

Der Zeitpunkt der Protestaktion war von den Aktivisten bewusst gewählt worden: Am Donnerstag ist die Sommersonnenwende, einer der besucherreichsten Tage des Jahres in Stonehenge. Denn: Die Sonnenstrahlen fallen dabei genau in die Mitte des Steinkreises. Jedes Jahr kommen Touristen, um das Spektakel zu beobachten. In diesem Jahr wird das tausenden Jahre alte Monument aber wohl etwas anders aussehen.