Worms. In Worms wurde die Leiche eines 15-jährigen Mädchens am Rheinufer entdeckt. Tatverdächtig sind die Eltern, sie wurden festgenommen.

Im rheinland-pfälzischen Worms wurde eine tote 15-Jährige gefunden. Wie die Polizei Mainz mitteilte, wurde die Leiche am Montagabend am Rheinufer im Wormser Stadtteil Rheindürkheim entdeckt. Den Ermittlern zufolge hatte die Mutter des Mädchens vermutet, dass ihre Tochter getötet worden sein könnte. Demnach soll die Tat bereits am Samstagabend passiert sein.

Tote 15-Jährige: Eltern sind tatverdächtig

Tatsächlich ermittelt die Polizei jetzt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Festgenommen wurden die beiden Eltern des Mädchens, sie gelten als tatverdächtig und sollen noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ebenfalls am Dienstag soll die Leiche des Mädchens obduziert werden.

Die Polizei durchsuchte zudem die Wohnungen der Beteiligten und das Auto des Vaters. Verbindungen zu einer weiteren in Wassernähe entdeckten Leiche sah die Polizei nicht. Die vermisste 40-Jährige, die in Hessen an einem Baggersee entdeckt wurde, stehe in keinem Zusammenhang zu der Tat in Worms.

fmg/afp