New York City. Popstar Justin Timberlake soll Berichten zufolge wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden sein. Was bisher darüber bekannt ist.

US-Popstar Justin Timberlake (43) wurde im Bundesstaat New York alkoholisiert am Steuer erwischt und vorübergehend festgenommen. Dem Sänger werde Trunkenheit am Steuer vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizeibehörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Zuvor hatten mehrere US-Medien darüber berichtet.

Inzwischen befindet sich Timberlake laut Angaben der Sprecherin wieder auf freiem Fuß. Das Mitglied der Boyband NSYNC soll außerdem noch einem Richter vorgeführt werden. Laut dem Medienoutlet ABC soll das noch am Dienstag geschehen. Eigentlich soll der Popstar am Wochenende zwei Konzerte in Chicago und nächste Woche zwei Auftritte in New York City absolvieren. Sein Management reagierte zunächst nicht auf eine dpa-Anfrage.

dpa/fmg