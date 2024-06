Berlin. Was passiert bei einem Nasenbeinbruch und wie wird er behandelt? Ein HNO-Experte klärt auf und erklärt, ob und wann eine Maske nötig ist.

Man kennt es als typische „Boxernase“: Nasenbeinbruch nach Einwirkung von massiven Kräften. Doch nicht beim Boxen, sondern beim Fußball hat sich Frankreichs Top-Stürmer Kylian Mbappé (25) im Spiel gegen Österreich die Nase gebrochen. Frankreich bangt um seine Gesundheit, genau genommen um „die Nase der Nation“. Prof. Jens Büntzel, Sportarzt und Leiter der HNO-Abteilung am Süd Harzklinikum Nordhausen, erklärt, was jetzt zu tun ist.

Nasenbeinbruch bei Mbappé: Experte erklärt Verletzung

Der Nasenbeinbruch, so die medizinische Fachlektüre, gehört zu den häufigsten Kopfverletzungen. Ein Schlag, ein Stoß – und schon kann es passiert sein. Nicht nur das Nasenbein, auch die knorpelige Nasenscheidewand kann betroffen sein. Ist der Schlag auf die Nase extrem hart, können auch benachbarte Knochenstrukturen verletzt werden.

Die Nase von Kylian Mbappé musste beim EM-Spiel gegen Österreich sofort versorgt werden. Diagnose: Nasenbeinbruch © AFP | OZAN KOSE

Vielfach kann man einen Nasenbeinbruch mit bloßem Auge erkennen, weil die Nase einfach schief steht, so Büntzel. Bei Mbappé habe man schon ahnen können, dass es ein Bruch sein wird, „weil die Nase extrem geblutet hat“. Blutungen gelten als Symptom einer Fraktur. Der optische Eindruck, das Abtasten, eventuell eine Nasenspiegelung gehören zur Diagnose. „Und auch eine Röntgenaufnahme.“ Wenn nötig, kann auch eine Computertomografie vorgenommen werden. „Bei Mbappé ist wohl eine kleine Spitze des Knochens abgebrochen“, erklärt Büntzel. Das Knochengerüst der Nase gilt als äußerst empfindlich, kann schnell brechen.

„Große Beeinträchtigung“: Das passiert bei einem Nasenbeinbruch

Aber was eigentlich ist das Nasenbein? Es stellt den oberen Anteil des Nasenrückens (Nasenwurzel) dar. Es ist sozusagen das Nasendach und bestimmt maßgeblich die Form der Nase. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen einem geschlossenem und offenem Nasenbeinbruch. Beim offenen Bruch ist die Haut aufgerissen, und der Knochen ist sichtbar. Die Ersttherapie bestehe aus einer gründlichen Wundversorgung, sagt der HNO-Experte.

Bei einem Bruch kommt es zu starken Schwellungen, so der Arzt weiter. „Das ist bei allen Knochenbrüchen im Körper so, also auch bei der Nase.“ Die Schwellungen sind meist deutlich sichtbar, können sich bis unter den Augenbereich ziehen. „Die Nase wird ganz breit durch das Anschwellen, das sich natürlich auch auf das Innenleben auswirkt“, erklärt der Arzt. „Aber die Schwellung ist natürlich eine große Beeinträchtigung, weil es den Betroffenen schwerfällt, Luft zu bekommen.“ Für einen Leistungssportler ein extremes Problem: „Aber da kann man mit abschwellenden Nasentropfen, die ganz normal auch bei Erkältungen eingesetzt werden, viel erreichen“, so Büntzel.

Experte empfiehlt Nasenmaske für weitere Spiele

Ein Nasenbeinbruch ist nicht leicht wegzustecken. „Es führt schon zu starken Schmerzen“, so Büntzel. Dagegen werden dann klassische Schmerzmittel verabreicht. Das sei auch im Sport kein Problem, die Spieler dürften auch unter Schmerzmittelgabe spielen. „Natürlich muss man aufpassen, dass keins der Mittel auf der Dopingliste steht“, sagt Büntzel als erfahrener Sportarzt.

Mbappé hatte sicher starke Schmerzen, so Prof. Jens Büntzel, Sportarzt und Leiter der HNO im Südharz Klinikum Nordhausen. © privat | Privat

Normalerweise sollte man sich mit so einer Verletzung eine Sportpause gönnen, um Erschütterungen zu vermeiden. Jedenfalls, wenn es Hobbysportler betrifft. Anders bei Mbappé: Der Ausnahmesportler will weiter spielen. Allerdings mit Nasenmaske. „Dazu wird ein individueller Abguss des Nasenbeins angefertigt, die optimal sitzen sollte.“

Vielfach werden heute auch 3D-Drucke angefertigt, wie Sanitätsspezialisten erklären. Solche Masken hätten sich seit etwa 15 Jahren im Sport etabliert. Häufig verwendetes Material ist dabei Carbon. Wirklich schnell ist das Thema nicht erledigt: „Er wird diese Maske wohl schon 14 Tage tragen müssen“, prophezeit Büntzel.

OP notwendig? So lange dauert der Heilungsprozess

Ob eine Maske die Leistung beeinträchtigt, auch weil das Atmen darunter anders ist? „Das Wohlbefinden ist schon eingeschränkt“, sagt Büntzel. „Aber auf dem Leistungsniveau, auf dem er ist, wird er das nicht spüren. Es ist ja letztlich eine mentale Frage. Und diese Sportler stehen zudem stark unter Adrenalin.“

Wenn das Nasenbein zwar gebrochen ist, aber die Knochen nicht verschoben, wachse das Nasenskelett meist von selbst wieder zusammen. Bei vielen Nasenbeinbrüchen müsse nichts weiter gemacht werden, „aber in manchen Fällen muss auch operiert werden“, sagt Büntzel. Meist erfolgt das ambulant. Häufig wird für die ersten 10 bis 14 Tagen zum Schutz eine Kunststoffschiene angelegt.