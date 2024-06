Berlin. Die Fußball-EM 2024 ist in vollem Gange. Wann steht Deutschland auf dem Platz? Der Überblick mit allen Spielen, Terminen und Uhrzeiten.

Deutschland ist erfolgreich in die Fußball-EM 2024 gestartet

Das DFB-Team tritt in verschiedenen Städten an und will weit kommen

Die Termine und Zeiten der Deutschland-Spiele im Überblick

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 ist gestartet, sie läuft noch bis zum Finale am 14. Juli. Den Startschuss für die EM gab es mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in der Allianz-Arena in München. Und was für ein Beginn für die DFB-Elf, Deutschland siegte klar mit 5:1. Auch gegen Ungarn gab es einen Erfolg (2:0).

In der Gruppenphase geht es jetzt nur noch gegen die Schweiz. Bei der Heim-EM in Deutschland finden die Spiele dieses Jahr nicht nur an einem Ort statt. Die Nationalelf spielt in der Gruppenphase in München, Stuttgart und Frankfurt am Main. Ein Überblick über alle Zeiten, Orte und TV-Übertragungen der EM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase.

1. Spieltag: Deutschland – Schottland (5:1)

Wann: Freitag, 14. Juni 2024, 21 Uhr

Freitag, 14. Juni 2024, 21 Uhr Wo: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München TV-Übertragung: ZDF, Magenta TV

2. Spieltag: Deutschland – Ungarn (2:0)

Wann: Mittwoch, 19. Juni 2024, 18 Uhr

Mittwoch, 19. Juni 2024, 18 Uhr Wo: Stuttgart Arena, Stuttgart

Stuttgart Arena, Stuttgart TV-Übertragung: ARD, Magenta TV

3. Spieltag: Deutschland – Schweiz

Wann: Sonntag, 23. Juni 2024, 21 Uhr

Sonntag, 23. Juni 2024, 21 Uhr Wo: Frankfurt Arena, Frankfurt am Main

Frankfurt Arena, Frankfurt am Main TV-Übertragung: ARD, Magenta TV

Deutschland spielt sein Achtelfinale am 29. Juni – Die Frage ist nur, wann

Durch den Sieg gegen Ungarn und das Remis zwischen Schottland und der Schweiz ist klar: Deutschland wird die Gruppe A als Erster oder als Zweiter abschließen. Darüber entscheidet das Ergebnis im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz heute Abend ab 21 Uhr.

Mit einem Sieg oder Unentschieden gegen die Schweiz am letzten Spieltag ist der DFB-Elf der Gruppensieg sicher. Dann ginge es am 29. Juni um 21 Uhr in Dortmund gegen den Zweiten der Gruppe C (England, Dänemark, Slowenien oder Serbien).

Gewinnt die Schweiz gegen Deutschland, wäre das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) Zweiter und würde am 29. Juni um 18 Uhr in Berlin gegen den Zweiten der Gruppe B spielen (Italien, Albanien oder Kroatien). Spanien kann dann nicht der Gegner der deutschen Mannschaft sein, da das Team von Trainer Luis de la Fuente nach dem 1:0 gegen Italien als Gruppensieger feststeht.

Damit ist klar: Spanien spielt sein Achtelfinale am 30. Juni (21 Uhr) in Köln (gegen einen Gruppendritten).