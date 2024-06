Berlin. Das Spiel gegen Schottland am Freitag ist der Startschuss für Deutschland bei der EM. Alle Termine, Zeiten und TV-Sender im Überblick.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 ist, am Freitag, den 14. Juni. Den Startschuss für die EM gab es mit dem EröffnungsspielDeutschland gegen Schottland in der Allianz-Arena in München. Und was für ein Startschuss, Deutschland traf gleich fünfmal.

In der Gruppenphase bis zum 26. Juni spielt die deutsche Nationalelf gegen die beiden anderen Nationen der Gruppe A: Ungarn und die Schweiz. Bei der Heim-EM in Deutschland finden die Spiele dieses Jahr nicht nur an einem Ort statt. Die Nationalelf spielt in der Gruppenphase in München, Stuttgart und Frankfurt am Main. Ein Überblick über alle Zeiten, Orte und TV-Übertragungen der EM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase.

1. Spieltag: Deutschland – Schottland

Wann: Freitag, 14. Juni 2024, 21 Uhr

Freitag, 14. Juni 2024, 21 Uhr Wo: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München TV-Übertragung: ZDF, Magenta TV

2. Spieltag: Deutschland – Ungarn

Wann: Mittwoch, 19. Juni 2024, 18 Uhr

Mittwoch, 19. Juni 2024, 18 Uhr Wo: Stuttgart Arena, Stuttgart

Stuttgart Arena, Stuttgart TV-Übertragung: ARD, Magenta TV

3. Spieltag: Deutschland – Schweiz

Wann: Sonntag, 23. Juni 2024, 21 Uhr

Sonntag, 23. Juni 2024, 21 Uhr Wo: Frankfurt Arena, Frankfurt am Main

Frankfurt Arena, Frankfurt am Main TV-Übertragung: ARD, Magenta TV

Nächsten Termine stehen noch aus

Wann die nächsten Termine für die deutsche Nationalmannschaft anstehen, ist noch unklar. Das hängt davon ab, ob sie in der Gruppenphase genügend Spiele gewinnen und Punkte sammeln, um ins Achtelfinale einzuziehen. Das Achtelfinale beginnt ab dem 29. Juni.