Berlin/München. In einer Münchner Gaststätte sollen junge Männer eine verfassungsfeindliche Parole gerufen haben. Dann schritten Gäste couragiert ein.

Mehrere Besucher einer Augustiner-Gaststätte in München sollen am Dienstagabend zusammen „Sieg-Heil“ gerufen haben. Das berichtet der „Bayerische Rundfunk (BR)“ unter Berufung auf eine Zeugin. Diese gab an, dass am Dienstagabend etwa ein Dutzend junger Männer im Alter von ungefähr 20 bis 30 Jahren an einem Tisch gesessen hätte. Gegen 19 Uhr sei einer der Männer aufgestanden, habe mit einem Schnapsglas in der Hand eine kurze Rede gehalten und dabei mehrfach „Sieg“ gerufen, woraufhin die Gruppe mit „Heil“ geantwortet habe.

Andere Gaststättenbesucher bekamen den Vorfall mit und alarmierten daraufhin die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten konnte verhindert werden, dass die Gruppe flüchtet.

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Parole der Nationalsozialisten in Deutschland verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Auf Anfrage des „Bayerischen Rundfunks“ bestätigte die Polizei, dass es zu einem größeren Einsatz in der Münchner Gaststätte gekommen sei. Am Mittwoch könne mit weiteren Informationen zum Vorfall gerechnet werden.

lou