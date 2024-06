New York. In den USA ist Joey Chestnut ein Star. Jetzt hat er sich für einen Sponsor entschieden, der die Hotdog-Wettessen-Szene schäumen lässt.

Der legendäre Hotdog-Wettessen-Champion Joey Chestnut wurde vom Hotdog-Wettessen von Nathan’s (Hersteller von Hotdogs, a. d. R.), einem der bekanntesten Wettbewerbe dieser Art in den USA, ausgeschlossen. Laut dem Nachrichtensender CNN habe er einen Vertrag mit dem pflanzlichen Lebensmittelunternehmen „Impossible Foods“ abgeschlossen, der vegatirische Würste herstellt.

„Wir sind am Boden zerstört, als wir erfuhren, dass Joey Chestnut sich entschieden hat, eine Konkurrenzmarke zu vertreten, die pflanzliche Hotdogs verkauft, anstatt am berühmten Hotdog-Wettessen von Nathan am 4. Juli 2024 teilzunehmen“, sagte die Organisation Major League Eating (MLE), die die Veranstaltung betreut, in einer Erklärung.

Chestnut gewann 16 Mal den „Mustard Yellow Belt“, aß 2021 in zehn Minuten einen Weltrekord von 76 Hotdogs und Brötchen und hat Berichten zufolge Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Dollar für sein Wettessen von Hotdogs und anderen Lebensmitteln verdient.

Veranstalter will keine Konkurrenzmarke

MLE-Mitbegründer George Shea sagte, das Unternehmen habe versucht, Chestnut und seinem Managementteam entgegenzukommen, was ihm unter anderem erlaubte, am Labor Day an einem konkurrierenden Hotdog-Wettessen ohne Markennamen teilzunehmen .„Es ist eine seit langem bestehende Regel, keine konkurrierende Marke zu vertreten“, sagte Shea gegenüber CNN. „Michael Jordan kann nicht zu Adidas gehen und sagen, dass Air Jordans großartig sind.“

Die MLE habe auch betont, dass Chestnut nicht lebenslang von der Teilnahme ausgeschlossen wurde, und verwies auf seine 20-jährige Beziehung zur Liga. Die Organisation sagte, um zurückzukehren, müsse Chestnut Verträge mit Marken aufgeben, die mit Nathan’s konkurrieren.

„Joey Chestnut ist ein amerikanischer Held. Wir würden nichts lieber tun, als ihn bei Nathan’s Famous International Hot Dog Eating Contest dabei zu haben, den er jahrelang dominiert hat. Wir hoffen, dass er zurückkehrt, wenn er nicht gerade eine konkurrierende Marke vertritt“, sagte die MLE in einer Erklärung.

Wettbewerbe werden im Fernsehen übertragen

Ein Account unter Chestnuts Namen schrieb am Dienstag bei X, dass er „keinen Vertrag mit MLE oder Nathans hat und sie versuchen, die Regeln der vergangenen Jahre in Bezug auf andere Partner zu ändern, mit denen ich zusammenarbeiten kann.“

Lut CNN sei es nicht das erste Mal, dass Nathan’s mit seinen Gewinnern Streit hab. Chestnuts Rivale und ehemaliger amtierender Champion Takeru Kobayashi nahm am Wettbewerb 2010 nicht teil, angeblich aufgrund von Streitigkeiten mit dem Unternehmen, weil es darum ging, ihn dazu zu bringen, einen Exklusivvertrag zu unterschreiben.

Ein Sprecher von Impossible Foods sagte: „Wir lieben Joey und unterstützen ihn bei jedem Wettbewerb, den er auswählt. Es ist in Ordnung, mit einem neuen Hotdog zu experimentieren. Fleischesser sollten sich nicht auf nur einen einzigen Hotdog beschränken müssen. “Joey Chestnut, Nathan’s und seine Muttergesellschaft Smithfield Foods antworteten nicht auf Anfragen nach einem Kommentar.

Wettbewerbe im Hotdog-Wettessen sind in den USA sehr beliebt und werden sogar im Fernsehen übertragen. Dabei geht es darum, in einer bestimmten Zeit so viel Hotdogs zu essen wie möglich. Wer die meisten schafft, gewinnt. Die Gewinner solcher Wettbewerbe haben durchaus Prominentenstatus. (red)