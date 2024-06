Döbeln/Berlin. Die Polizei hat mitgeteilt, dass es sich bei der gefundenen Leiche um Valeriia handelt. Nun wird nach Tatverdächtigen ermittelt.

Bei der in einem Wald bei Döbeln gefundenen Leiche handelt es sich um die vermisste Valeriia. Das bestätigte die Polizei am Mittwochmittag auf einer Pressekonferenz in Chemnitz. Demnach ist die Neunjährige Opfer eines Verbrechens geworden. „Leider ist Valeriia gewaltsam zu Tode gekommen“, sagte eine Sprecherin. Hinweise auf ein Sexualdelikt gebe es dabei nicht, sagte die Sprecherin der Chemnitzer Staatsanwaltschaft, Ingrid Burghart.

Einen Tatverdächtigen habe die Polizei noch nicht ermitteln können. „Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, den Täter zu ermitteln. Das sind wir Valeriia und ihrer Familie schuldig“, sagte der Chemnitzer Polizeipräsident Carsten Kaempf. Dabei würden sich die Ermittler auf den sozialen Nahbereich Valeriias konzentrieren. Kaempf zufolge hätte der Fund der Leiche die Ermittler schwer erschüttert: „Der Verlust eines Kindes zerreißt einem das Herz“, sagte er. Ein solches Verbrechen gehe an niemandem spurlos vorbei, es sei ein Gefühl, als ob die Zeit stillstehe.

Leiche wurde vier Kilometer von Valeriias Wohnort gefunden

Die Leiche war gestern am frühen Nachmittag von Polizeibeamten gefunden worden: „Gegen 14.30 Uhr entdeckten Beamte in einem Wald zwischen dem Roßweiner Ortsteil Mahlitzsch und dem Döbelner Ortsteil Hermsdorf eine leblose Person“, hieß es am Dienstag in einer ersten Mitteilung. Die Leiche wurde laut der Leiterin der Kriminalinspektion Chemnitz, Mandy Kürschner, „Abseits jeglicher Waldwege, tief im Unterholz“ gefunden. Der Fundort liegt etwa vier Kilometer von Valeriias Wohnort entfernt. „Ohne die Suchmaßnahmen hätten wir Valeriia bis heute nicht gefunden“, so Kürschner.

Unmittelbar nach dem Fund sperrten Einsatzkräfte den Bereich weiträumig ab, unter anderem auch die Straße die Mahlitzsch und Döbeln miteinander verbindet. Bis in die Nacht ermittelten Einsatzkräfte der Chemnitzer Kriminalpolizei, der Staatsanwaltschaft Chemnitz sowie der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen am und um den Fundort der Leiche.

Die neunjährige Valeriia aus Döbeln wurde seit dem 3. Juni vermisst. Nun wurde ihre Leiche gefunden. © Polizei Sachsen | Polizei Sachsen

Psychologen betreuen Mitschüler von Valeriia

Das Mädchen aus Döbeln in Sachsen war seit dem 3. Juni vermisst worden. An diesem Tag hatte sie sich gegen 6.50 Uhr auf den Weg zur Schule gemacht, kam dort aber nie an. Nachdem sie am Nachmittag nicht heimgekehrt war, meldeten sie Angehörige bei der Polizei als vermisst. Zuvor hatte die Schule es versäumt, die Mutter Valeriias über das Fehlen ihrer Tochter zu informieren. Valeriia floh mit ihrer Mutter 2022 aus der Ukraine nach Deutschland. Ihr Vater ist laut Polizeiangaben nach wie vor in der Ukraine, wo er als Soldat kämpft. Es gebe Kontakt zu ihm.

Seitdem Verschwinden Valeriias waren immer wieder hunderte Einsatzkräfte ausgerückt, um das Mädchen zu suchen. Unter anderem wurde der Fluss Mulde durchkämmt sowie Anwohnerinnen und Anwohner befragt. Dabei kamen auch spezielle Hunde, ein Hubschrauber und Taucher zum Einsatz. Die Menschen in Döbeln waren gebeten worden, in eigenen Gärten, Kellern, Garagen oder Schuppen nach dem Mädchen Ausschau zu halten. Zusätzlich hatten sich in der rund 24.000 Einwohner zählenden Stadt private Suchtrupps gebildet.

An der Schule von Valeriia sind seit dem Leichenfund wieder mehrere Schulpsychologen für einen Kriseneinsatz. Sie stehen Lehrern und Schüleirn zur Seite und bieten Gespräche an, sagte der Sprecher des sächsischen Landesamtes für Schule und Bildung, Clemens Arndt. Voraussichtlich werden sie ihre Arbeit auch heute fortsetzen. Auch Valeriias Mutter wird psychologisch betreut. „Wir sind auch heute bei ihr“, sagte der Chemnitzer Polizeipräsident Kaempf. Und auch ihr Vater wurde bereits nach dem Fund der Leiche benachrichtigt.

Die Entwicklungen im Vermisstenfall Valeriia können Sie hier nachverfolgen.

jst/pvt/pcl/dpa