Berlin. Eine Hitzewelle mit bis zu 45 Grad überrollt Griechenland und die Türkei. Örtliche Behörden geben Verhaltenstipps – auch für Urlauber.

Eine Hitzewelle in Griechenland und in der Türkei sorgt für Ausnahmezustand. Von Dienstag bis voraussichtliche Ende der Woche ist mit Temperaturen von bis zu 45 Grad zu rechnen. Meteorologen bezeichneten die Temperaturen als unüblich hoch für die Jahreszeit. Die Behörden beider Länder sprachen Warnungen aus, das griechische Rote Kreuz veröffentlichte Verhaltenstipps.

Auch die griechische Feuerwehr zeigte sich besorgt: In Mittelgriechenland sei die Waldbrandgefahr besonders hoch. Grund dafür sei ein regenarmer Winter und die ungewöhnlich hohen Temperaturen seit Anfang des Monats, schrieb die Behörde auf X. Die Hitzewelle betrifft aber nicht nur Mittelgriechenland, sondern auch beliebte Urlaubsziele wie Kreta, die Kykladen oder die Halbinsel Peloponnes.

Verhalten bei Hitzewelle: Das raten die Behörden

In der Türkei sei insbesondere der Westen des Landes von der Hitzewelle betroffen, warnte der türkische Wetterdienst. 45 Grad seien ungewöhnlich hoch für diese Jahreszeit: Es sind 12 Grad mehr als üblich. Der Wetterdienst riet den Menschen vor Ort, sich zwischen 11 und 16 Uhr nicht im Freien aufzuhalten. Das gelte besonders für Alte, Kinder und chronisch Kranke.

Auch Touristen, die ihren Urlaub in den beiden Ländern verbringen, sollten in den kommenden Tagen einige Hinweise beachten. Das griechische Rote Kreuz rät

sich nicht in der direkten Sonne aufzuhalten

die Fensterläden zu schließen

ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen

auf Alkohol und schweres Essen zu verzichten

Auch von Sport im Freien wird abgeraten. Kinder und Tiere sollten auf keinen Fall tagsüber im Auto gelassen werden. Haustiere, streunende Katzen und Hunde sollten außerdem mit Wasser versorgt werden.

Stornierung wegen Hitze: Diese Rechte haben Urlauber

Reisende, die ihren Urlaub auf Grund der Hitzewelle lieber stornieren wollen, haben wenig Chancen, ihr Geld zurück zu bekommen. Eine kostenlose Stornierung ist nur bei „außergewöhnlichen, unvermeidbaren Umständen“ möglich. Da Rekordtemperaturen in den Sommermonaten in Griechenland und in der Türkei nichts ungewöhnliches sind, gilt auch die aktuelle Hitzewelle nicht als Stornierungsgrund. Die Verbraucherzentrale nennt die formellen Warnungen des Auswärtigen Amtes als wichtiges Indiz, ob ein Recht auf Erstattung der Reisekosten besteht. Auch eine Reiserücktrittversicherung greift nicht bei Hitze. Diese gilt nur in Fällen unerwarteter schwerer Krankheit, die eine Reise verhindert.

eho/dpa