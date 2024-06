Frankfurt am Main. Am Flughafen Frankfurt wird eine Weltkriegsbombe gefunden. Für ihre Sprengung wird eine Autobahn gesperrt – auch der Luftverkehr?

Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens ist am Freitag eine Bombe gefunden worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine Phosphorbombe. Sie wurde bei Bauarbeiten in der Nähe des neuen Terminals 3 entdeckt.

Die Bombe soll am späten Nachmittag oder Abend kontrolliert gesprengt werden. Dafür muss nach Angaben der Polizei die Autobahn 5 gesperrt werden, die am Flughafen vorbeiführt. Wann und für wie lange ist nach Angaben des Sprechers noch nicht entschieden. Wahrscheinlich müsse während der Sprengung auch der Flugverkehr in Teilen gesperrt werden.

In einem Radius von rund 1000 Metern um den Fundort wurde eine Sperrzone eingerichtet. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort. Brandbomben mit weißem Phosphor wurden in großem Maßstab im Zweiten Weltkrieg eingesetzt.

dpa