Berlin/Döbeln. Seit einer Woche wird die neunjährige Valeriia aus Döbeln vermisst. Ihr Vater sendet von der Front in der Ukraine eindringliche Worte.

Schon seit dem 3. Juni gilt die neunjährige Valeriia aus Döbeln (Sachsen) als vermisst

Ihre Mutter hat sich bereits an die Öffentlichkeit gewandt – nun findet auch ihr Vater eindringliche Worte

Er ist Soldat in der Ukraine und wegen des Verschwindens seiner Tochter vom Dienst freigestellt

Auch eine Woche nach ihrem Verschwinden gibt es noch immer keine Spur von der neunjährigen Valeriia. Das Mädchen aus Döbeln (Sachsen) wird seit dem 3. Juni vermisst. An diesem Tag hatte sie sich gegen 6.50 Uhr auf den Weg zur Schule gemacht, kam dort aber nie an. Nachdem sie am Nachmittag nicht heimgekehrt war, meldeten sie Angehörige bei der Polizei als vermisst.

Seit Tagen suchen die Einsatzkräfte nun nach dem vermissten Kind. Auch ein Hubschrauber und Fährtenhunde kamen dabei in und um die Kleinstadt Döbeln und entlang der Mulde zum Einsatz. Und auch die Bevölkerung ist zur Mithilfe aufgerufen. Einwohner wurden von der Polizei gebeten, in eigenen Gärten, Kellern, Garagen oder Schuppen nach dem Mädchen Ausschau zu halten. Doch bislang ohne Erfolg.

Es gebe trotz intensiver Suche noch keine konkreten Hinweise, sagte eine Sprecherin der Chemnitzer Polizeidirektion am Sonntagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Suche werde aber fortgesetzt – allerdings mit weniger Einsatzkräften..

Polizisten suchen im sächsischen Döbeln nach der vermissten, neun Jahre alten Valeriia. © DPA Images | Sebastian Willnow

Vermisste Valeriia: Mutter spricht von „Schwierigkeiten“

Schon am Mittwoch hatte sich die Mutter der vermissten Neunjährigen öffentlich zu Wort gemeldet. Sie war 2022 mit ihren beiden Kindern vor dem Krieg in der Ukraine geflohen und hatte schließlich in Sachsen Zuflucht gefunden. Der Vater der Kinder blieb in der Ukraine.

Mit ihm habe es zuletzt „Schwierigkeiten“ gegeben, erklärte Valeriias Mutter gegenüber „Bild“. Grundsätzlich habe sie zu dem Mann aber ein gutes Verhältnis. Dennoch: Die Polizei schließt einen familiären Hintergrund nicht aus, ermittelt auch im Umfeld des verschwundenen Mädchens. Doch auch ein Verbrechen oder ein Unglück halten die Ermittler für möglich.

Vater von Valeriia geht von Entführung aus

Derweil glaubt Valeriias Vater, dass seine Tochter entführt wurde. Der 32-Jährige kämpft im Ukraine-Krieg gegen die russischen Angreifer, ist wegen des Verschwindens seiner Tochter aber derzeit freigestellt. In einer Video-Botschaft wandte er sich am Sonntag an die mutmaßlichen Entführer.

„Ich richte mein Wort an diejenigen, die an ihrem Verschwinden beteiligt sind: Finden Sie in sich den Mut, uns Eltern unser geliebtes Kind zurückzugeben. Ich hoffe so sehr, meine Tochter bald in den Arm nehmen zu können“, erklärt er in dem Clip. Mit einer Ausnahmegenehmigung der Armee plant der Ukrainer nun nach Deutschland zu reisen.

Polizei sucht Valeriia – und bittet um Mithilfe

Valeriia lebt mit ihrer Mutter aus der Ukraine in Döbeln und spricht nur gebrochen deutsch. Die Polizei hat ein Foto von ihr veröffentlicht. Sie wird folgendermaßen beschrieben:

Größe: etwa 1,40 m

dunkelblondes, mittellange Haar

Kleidung: lilafarbenes T-Shirt, schwarze Jeans, hell-türkisfarbene Jacke, dunkelblaue, knöchelhohe Schuhe, rosafarbener Schulranzen

Mit diesem Bild sucht die sächsische Polizei nach Valeriia. © Polizei Sachsen

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Valeria und fragt, wer das Mädchen seit Montag gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte. Auch sonstige Auffälligkeiten in und um Döbeln oder andere sachdienliche Hinweise sollen an die Polizei gemeldet werden.

Hinweisgeber sollen sich an das Polizeirevier Döbeln (Burgstraße 30, 04720 Döbeln; Telefon: +49 (0) 3431 659-0) oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

fmg/dpa