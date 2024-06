Döbeln / Berlin. In der sächsischen Kleinstadt Döbeln wird die neunjährige Ukrainerin Valeriia vermisst. Nun bittet die Polizei um Hilfe bei ihrer Suche.

In der sächsischen Stadt Döbeln wird die neunjährige Valeriia vermisst. Das Mädchen hatte sich am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr auf den Weg zur Schule gemacht, doch dort kam sie offenbar nicht an. Nachdem sie am Nachmittag nicht heimgekehrt war, meldeten sie Angehörige bei der Polizei als vermisst.

Inzwischen sucht die Polizei mit einem Hubschrauber, Fährtenhunden und Streifenwagen die Kleinstadt nach Valeriia ab. Auch die Umgebung der Stadt und der Flusslauf der Mulde wird abgesucht. Doch auch über 24 Stunden nach ihrem Verschwinden fehlt von dem Mädchen jede Spur.

Auf ihrem Schulweg ist Valeriia in der Regel mit dem Bus unterwegs. Doch es nicht klar, ob sie gestern überhaupt in den Bus gestiegen ist. Busfahrer und Verkehrsunternehmen wurden informiert und sollen heute besonders aufmerksam sein, wenn Mädchen in ihrem Alter zusteigen wollen.

Polizei: Verbrechen wird nicht ausgeschlossen

„Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte Polizeisprecher Andrzej Rydzik der „Bild“-Zeitung. Auch ein Verbrechen wird nicht ausgeschlossen. Die Polizeidirektion Chemnitz holt sich für die Ermittlungen Verstärkung. Valeriia lebt mit ihrer Mutter aus der Ukraine in Döbeln und spricht nur gebrochen deutsch.

Die Polizei hat zur Suche nach Valeriia ein Foto von ihr veröffentlicht. Sie wird folgendermaßen beschrieben:

· Größe: etwa 1,40 m

· dunkelblonde, mittellange Haar

· Kleidung: lilafarbenes T-Shirt, schwarze Jeans, hell-türkisfarbene Jacke, dunkelblaue, knöchelhohe Schuhe, rosafarbener Schulranzen

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Valeria und fragt, wer das Mädchen seit gestern Morgen gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte. Auch sonstige Auffälligkeiten in und um Döbeln oder andere sachdienliche Hinweise sollen an die Polizei gemeldet werden.

Hinweisgeber sollen sich an das Polizeirevier Döbeln (Burgstraße 30, 04720 Döbeln; Telefon: +49 (0) 3431 659-0) oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

jst