Berlin. Vier Leichen sind bislang in Bayern und Baden-Württemberg geborgen worden. Vor allem in Bayern gibt es noch keine Entwarnung. Die News im Blog.

Der Süden Deutschlands kämpft mit einem Jahrhundert-Hochwasser

Betroffen ist vor allem Bayern, auch in Baden-Württemberg ist die Lage angespannt

Wir berichten über die aktuellen Entwicklungen im Blog

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in Oberbayern ein Bild von den dramatischen Überschwemmungen gemacht. Die Lage im Süden ist zum Wochenbeginn weiter dynamisch und teils unübersichtlich. Viele kleine Gemeinden sind betroffen, Tausende Helfer weiter im Einsatz. Vier Todesopfer wurden bislang geborgen, wobei nicht bei allen feststeht, ob sie aufgrund des Hochwassers ums Leben kamen.

In Baden-Württemberg konnten die Behörden außer in Oberschwaben und im Allgäu im Verlauf des Tages zunehmend Hoffnung machen und Warnungen aufheben. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) bezeichnete die Lage im Land als „angespannt statisch“. In Bayern verlagert sich die Gefahr derweil immer weiter nach Osten, wo laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das Schlimmste noch bevorsteht. Regensburg an der Donau rief den Katastrophenfall aus.

Hochwasser-News von Montag, 3. Juni: Teile von Günzburg werden evakuiert

17.58 Uhr: In der bayerischen Stadt Günzburg haben die Behörden die Anwohner dazu aufgefordert, die Unterstadt zu verlassen. Bereits gestern hatte es einen entsprechenden Aufruf gegeben. Nach einer zwischenzeitlichen Entspannung waren aber zahlreiche Menschen in das Gebiet zurückgekehrt. Sie schweben nun in Gefahr, denn die Pegel steigen aktuell wieder.

Zum Problem könnte vor Ort auch der Müll werden, den Anwohner bei ersten Aufräumarbeiten auf die Straße gebracht werden. Sollte das Wasser sie erreichen, könnten sie einfach weggespült werden. Derzeit ist deshalb laut Stadt die Bundeswehr im Einsatz, um den Sperrmüll soweit möglich zu entfernen.

Hochwasser-Chaos bei der Bahn – So weit kommen, wie es geht

17.16 Uhr: Die Donau kappt wichtige Verbindungen zwischen Nord- und Süddeutschland. Bahnfahrer müssen viel erdulden – doch beweisen Humor. Was unser Reposter auf dem Weg ins Hochwasser-Gebiet erlebt.

Dammbruch-Warnung für Orte im schwäbischen Landkreis Donau-Ries

17.03 Uhr: Im schwäbischen Asbach-Bäumenheim droht ein durchweichter Damm zu brechen und den Ortsteil Hamlar zu überfluten. „Die Bevölkerung wird gebeten, das Gebiet in Hamlar umgehend zu verlassen, da zu befürchten ist, dass Hamlar vom Wasser umschlossen wird“, teilte das Landratsamt in Donauwörth am Montagnachmittag mit.

Bereits am Vormittag hatte die Behörde für zwei weitere Orte im Kreis Donau-Ries, Heißesheim und in Auchsesheim, eine ähnliche Warnung herausgegeben und die Menschen zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert. „Mit einer Überflutung der gesamten Ortsgebiete muss gerechnet werden“, berichtete das Landratsamt, nachdem bereits am Sonntagabend die Menschen in den Orten gewarnt wurden. Später wurde die Evakuierungsempfehlung im Fall von Heißesheim allerdings wieder aufgehoben, weil sich die Lage stabilisiert hatte.

In dem nordschwäbischen Kreis gibt es weiterhin auch erheblich Probleme mit der Wasserversorgung. Mehrere Trinkwasserbrunnen seien beeinträchtigt, berichtete das Landratsamt. Betroffen waren demnach eine ganze Reihe von Ortschaften, die an das Wassernetz des Zweckverbandes Oberndorfer Gruppe angeschlossen sind. Den Bewohnern wurde empfohlen, das Trinkwasser abzukochen.

Zwei Tote bei Hochwasser in Baden-Württemberg

15.20 Uhr: Einsatzkräfte der Feuerwehr haben zwei Leichen aus einem leer gepumpten Keller in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis geborgen. Das bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Der Keller war zuvor aufgrund des Hochwassers vollgelaufen. Die genauen Hintergründe des Todes sind noch unklar. Bei den Verstorbenen handelt es sich einer Mitteilung zufolge um einen Mann und eine Frau. Die Identität der beiden sei aber noch nicht gesichert geklärt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Zunächst sei eine tote Person entdeckt worden, dann die zweite.

Zuvor hatte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei einem Besuch in der Gemeinde Erbach am Montag angedeutet, dass es möglicherweise ein erstes Todesopfer des Hochwassers im Land gebe. „Wir müssen, so ist mir gerade zugetragen worden, auch damit rechnen, dass es inzwischen einen Toten in Baden-Württemberg gibt“, sagte er. Allerdings war das zu dem Zeitpunkt noch nicht bestätigt.

Der Rems-Murr-Kreis war besonders vom Hochwasser im Südwesten betroffen. Die Hochwasserlage hatte sich dort über Nacht unerwartet verschärft. Nach dem extremen Starkregen hatte man den sogenannten Katastrophen-Voralarm ausgelöst, wie das Landratsamt am Morgen mitteilte. Durch diese Vorstufe des Katastrophenalarms kann der Einsatz ebenso wie die Freistellung von Helferinnen und Helfern des Katastrophenschutzes sichergestellt werden. Seit dem Morgen waren Anwohner in den betroffenen Rems-Kommunen vorsorglich evakuiert worden.

