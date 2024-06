Mannheim. Der bei der Messerattacke in Mannheim verletzte Polizist ist tot. Online werden nun Spenden für ihn gesammelt – mit gigantischem Erfolg.

Nach dem Tod des Polizisten, der bei dem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz schwer verletzt worden war, haben Tausende Menschen Geld gespendet. Inzwischen ist eine Summer von 200.000 Euro zusammengekommen – zehnmal so viel, als ursprünglich als Spendenziel angegeben.

Zu Spenden aufgerufen hatte das „Bündnis der Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaften Blumberg e. V.“. Wegen der großen Resonanz habe man sich entschieden, „weitere Spendeneingänge auch für ähnlich gelagerte Fälle innerhalb unserer Polizeifamili“ zu nutzen.

Polizist nach Angriff auf Mannheimer Marktplatz gestorben

Der Polizist war lebensgefährlich verletzt worden, als er versuchte, den Angriff eines mutmaßlichen Islamisten auf den Islam-Kritiker Michael Stürzenberger beenden wollte. Der Angreifer habe dem 29 Jahre alten Beamten mehrmals in den Kopfbereich gestochen. „Er wurde unmittelbar nach der Tat notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt, erlag aber in den späten Nachmittagsstunden des 2. Juni seinen schweren Verletzungen“, teilten die Behörden mit. „Wir trauern um einen Polizeibeamten, der für unsere Sicherheit sein Leben gegeben hat.“

Das genaue Motiv des 25-jährigen Täters ist indes noch immer unklar. Bisher war der Mann, der in Afghanistan geboren wurde, aber 2014 als Jugendlicher nach Deutschland kam, nicht vernehmungsfähig – er war in den Minuten nach der Attacke ebenfalls verletzt worden. Zuvor war er polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im hessischen Heppenheim. Am Samstag wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Ihm wird versuchter Mord zur Last gelegt, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mitteilten.

Bei dem Angriff am Freitagvormittag hatte der Mann auf dem Marktplatz in der Innenstadt bei der Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) sechs Männer verletzt, darunter den Polizisten. Zu den Verletzten zählt auch das BPE-Vorstandsmitglied Michael Stürzenberger.

Die „Bild“-Zeitung hatte am Sonntag berichtet, dass der Polizist Organspender sei. Laut einem Freund der Familie, den die Zeitung zitiert, wurde der Beamte an einer Herz-Lungen-Maschine am Leben gehalten. „Er riskierte für unsere Sicherheit sein Leben und möchte als Organspender noch anderen Menschen ein neues Leben schenken. Dabei hat er selbst noch so viel vor und ist ein toller Mensch. Wir sind alle am Boden zerstört“, sagte der Mann der „Bild“. Viele Kolleginnen und Kollegen des Polizisten seien aktuell dienstunfähig, weil sie die Tat so mitgenommen habe, heißt es weiter in dem Bericht. Deswegen sei eine Großschadenslage ausgerufen worden.

Angriff galt Islam-Kritiker Michael Stürzenberger

Die Attacke in Mannheim hatte dem Islam-Kritiker Michael Stürzenberger gegolten, er wurde bei dem Angriff niedergestochen und kam in ein Krankenhaus. Am Freitagabend meldete sich der 59-Jährige beim Kurznachrichtendienst Telegram und schrieb seinen Followern, dass die zweieinhalbstündige Operation „gut verlaufen“ sei. „Herzlichen Dank an alle beteiligten Ärzte, Chirurgen, weiteres medizinisches Personal und Pfleger. Und an alle Polizisten und Ordner der BPE, die sich dem Angreifer beherzt entgegenstellten“, schrieb Stürzenberger weiter.

Für Empörung sorgte am Wochenende zudem ein verstörendes Video, das auf der Plattform TikTok veröffentlicht wurde. Dort feierte ein Islamist den Messer-Angriff in Mannheim unter anderem mit folgenden Worten: „Leute, endlich gute Nachricht: Dieser Stürzenberger wurde abgestochen. Inshallah bekommt der Junge, der ihn abgestochen hat, die höchste Stufe im Paradies. Ich schwöre bei Allah, ich schicke dir Geld, mein Freund. Ich schicke dir Geld.“

Entsetzen über Videoreaktion auf TikTok

Mehrere Politiker reagierten entsetzt – darunter auch die Bundesinnenministerin. „Den mörderischen Messerangriff zu verherrlichen, ist widerwärtig und menschenverachtend. Wer das tut, muss mit aller Härte des Strafrechts verfolgt werden. Unsere Sicherheitsbehörden gehen dem konsequent nach“, sagte Nancy Faeser (SPD) der „Bild“-Zeitung.

„Der Hass, der sich nach dem schrecklichen Attentat Bahn bricht, ist widerlich und abstoßend“, so FDP-Politiker Wolfgang Kubicki gegenüber der „Bild“-Zeitung. Und weiter: „Alle Politiker und Journalisten sollten sich diese Hassvideos ansehen. Sie sind längst Teil unserer Realität.“ Wiedie Zeitung weiter berichtet, wurde der Mann, der das Video hochgeladen hat, identifiziert. Die Behören ermitteln.

Als Reaktion auf das Video kündigte Thomas Strobl ein hartes Vorgehen der Sicherheitsbehörden an. „Bei uns werden Verbrechen – ganz besonders Mordstraftaten – mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft und nicht gefeiert“, sagte Strobl.

Mannheim: Video von Tat kursierte im Internet

Kurz nach dem Vorfall am Freitagmittag kursierte ein Video davon im Internet. Darauf ist der Angreifer zu sehen, wie er gezielt mit dem Messer auf seine Opfer zustürmt. Menschen rufen: „Das Messer weg“. Auch die Stiche gegen den Polizisten zeigt die Aufnahme.

Bei einem Einsatz auf dem Marktplatz in Mannheim hat die Polizei einen Angreifer niedergeschossen. © Screenshot BPE | Screenshot BPE

Motiv unklar – Mannheims OB spricht von Terror

Unklar ist bislang, warum der Angreifer zur Tat schritt. „Über die Motivation des Täters können wir noch nichts sagen“, sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl am Freitag. Die Ermittlungen liefen derzeit unter Hochdruck.

Wie der „Spiegel“ berichtet, gehen Ermittler von einem islamistischen Motiv aus. Gesichert sei dies noch nicht. Der Mannheimer Oberbürgermeister Chrisitan Specht (CDU) sprach am Freitag von Terror. „Im Namen der Stadt Mannheim und der Mannheimer Stadtgesellschaft verurteile ich diese niederträchtige, brutale Terrorattacke im Rahmen einer islamkritischen Veranstaltung auf das Schärfste.“ Specht mahnte aber auch, nicht über die Hintergründe zu spekulieren, sondern Emittlungen abzuwarten.

Polizisten am Tatort in Mannheim © AFP | KIRILL KUDRYAVTSEV

Olaf Scholz: „Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar“

Der Angriff hat in Deutschland für Bestürzung gesorgt. „Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar“, erklärte BundeskanzlerOlaf Scholz (SPD) auf X (ehemals Twitter). Seine Gedanken seien bei den Opfern. „Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie“, fügte Scholz hinzu und forderte: „Der Täter muss streng bestraft werden.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich entrüstet. „Ich verurteile die Tat in Mannheim aufs Schärfste!“, schrieb seine Sprecherin Cerstin Gammelin am Freitag in Steinmeiers Namen auf der Plattform X. „In unserer Demokratie darf kein Platz für Gewalt sein – Gewalt zerstört Demokratie. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut.“ Er wünsche den Verletzten ein rasches Genesen und dankte der Polizei für ihr schnelles Eingreifen.

Bei dem brutalen Angriff setzte sich der Kampf schließlich auf dem Boden fort. © Screenshot BPE | Screenshot BPE

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nannte die Bilder der Tat „erschütternd“. Die SPD-Politikerin kündigte an: „Die Ermittlungen werden die Hintergründe dieser Tat aufklären, insbesondere den Hintergrund und die Motive des Täters. Wenn die Ermittlungen ein islamistisches Motiv ergeben, dann wäre das eine erneute Bestätigung der großen Gefahr durch islamistische Gewalttaten, vor der wir gewarnt haben.“ Die Bilder aus Mannheim seien „entsetzlich“, erklärte CDU-Chef Friedrich Merz auf X. „Das ist Terror. Meine Gedanken sind heute bei den Opfern, ihnen wünsche ich eine baldige und vollständige Genesung.“

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK), Michael Stübgen (CDU) bezeichnete die Messerattacke von Mannheim als weiteren Beleg für die Verrohung der Gesellschaft. „Das Motiv des Messerstechers wird jetzt untersucht, die Sicherheitsbehörden werden daraus ihre Schlüsse ziehen müssen“, sagte Brandenburgs Innenminister dieser Redaktion. „Diese schreckliche Tat macht darüber hinaus erneut deutlich, wie sehr unsere Gesellschaft verroht. Das muss uns allen zu denken geben.“

Der Mannheimer Marktplatz befindet sich mitten in der Innenstadt der 300.000-Einwohner-Stadt im Norden Baden-Württembergs. Kurz nach der Tat sperrte die Polizei den Platz mit rot-weißem Flatterband ab. Auch Sichtschutzwände wurden aufgebaut, eine nahe Straßenbahnstation gesperrt. Rettungskräfte und auch ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Ermittler sicherten Spuren.

(dpa/fmg)