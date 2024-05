Berlin. Eine neue Corona-Variante sorgt für mehr Infektionen in Deutschland und anderen Ländern. Was Forscher über KP.2 herausgefunden haben.

Die Corona-Kurve in Deutschland kannte lange Zeit nur eine Richtung: abwärts. Seit vier Wochen aber ist dieser Trend gestoppt. Die Zahlen steigen auf niedrigem Niveau. Verantwortlich dafür könnte eine neue Virusvariante sein, die laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bereits vorherrschend ist: KP.2.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der laborbestätigten Covid-19-Fälle liegt nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums derzeit bei eins je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Weil die Bevölkerung aber bereits seit Monaten nicht mehr regelmäßig auf Infektionen getestet wird, ist diese Zahl ein Muster ohne Wert.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt, bewegt sich aber auf niedrigem Niveau.. © IMAGO/Lobeca | IMAGO/Felix Schlikis

Jene Statistik, die das RKI anhand einer Internetabfrage ermittelt, dürfte die Wirklichkeit besser abbilden. Das Projekt heißt GrippeWeb und beobachtet die Aktivität akuter

Atemwegserkrankungen Nahezu jeder kennt irgendjemanden, der gerade hustet oder schnieft. Die Virenmenge in Deutschland ist aktuell auf hohem Niveau. © Maurizio Gambarini/dpa Die Zahl der Atemwegserkrankungen nimmt vor den Feiertagen immer noch zu. © Bernd Weißbrod/dpa 1 / 2

inklusive Covid-19 in Deutschland anhand von Meldungen direkt aus der Bevölkerung.

Corona: Auch Zahl der Genkopien im Abwasser steigt

Die so ermittelte Covid-19-Inzidenz lag in der 20. Kalenderwoche (bis 20.5.) bei rund 200 Fällen pro 100.000 Einwohner, teilt das RKI mit. Damit habe sich in den vergangenen Wochen „ein leicht steigender Trend auf sehr niedrigem Niveau abgezeichnet“. Zum Vergleich: Mitte Dezember lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 3000.

Dieser Trend der leicht steigenden Infektionszahlen werde auch durch das Corona-Abwassermonitoring gestützt, bei dem Genkopien von Sars-CoV-2 im Abwasser aus Kläranlagen in Deutschland gezählt werden. „Auch das Abwassermonitoring zeigt seit etwa vier Wochen leicht steigende Zahlen“, so das RKI.

Die Entwicklung in Deutschland gleicht damit jener in anderen Ländern: in den USA zum Beispiel, in Kanada oder Großbritannien. Auch dort steigen die Infektionszahlen auf niedrigem Niveau.

Verantwortlich dafür könnte Experten zufolge die Coronavirusvariante KP.2 sein. Diese gehört zu den Omikron-Varianten und unterscheidet sich von der bisher weltweit vorherrschenden Variante JN.1 unter anderem durch wenige Mutationen im Spike-Protein. Mit diesem Eiweiß dockt das Virus an menschliche Zellen an.

KP.2 ist mittlerweile in den USA und Großbritannien für den größten Teil der neuen Infektionen verantwortlich. Auch für Deutschland meldete das RKI bereits Anfang Mai einen Anteil von 25 Prozent, Tendenz schnell steigend.

Forscher aus Japan: Es gibt ein erhöhtes Potenzial für Immunflucht

In einer im Fachjournal „The Lancet“ veröffentlichten Studie hat sich ein Forschungsteam aus Japan bereits mit KP.2 beschäftigt. Den Angaben zufolge habe diese Variante eine höhere virale Fitness als JN.1. Das Virus vermehre sich besser und habe zudem ein erhöhtes Potenzial für die Immunflucht. Das bedeutet, dass sich auch zuvor erkrankte oder geimpfte Personen mit dem Virus infizieren können. KP.2, so die Wissenschaftler, könne die weltweit vorherrschende Virusvariante werden.

„Wir haben von den Labors erfahren, dass KP.2 und einige Untervarianten bisher genauso übertragbar zu sein scheinen wie die anderen Omikron-Subvarianten, was bedeutet, dass sie wirklich sehr ansteckend sind. Sie scheinen jedoch keine schwereren Erkrankungen oder andere Krankheiten hervorzurufen, die sich von den klinischen Symptomen her unterscheiden“, sagte William Schaffner, ein Experte für Infektionskrankheiten an der Vanderbilt University (Nashville, USA) dem US-Sender CNN. Er rechne zwar mit einem Anstieg der Corona-Zahlen, nicht aber mit einer neuen Welle.

Auch der US-Mediziner Eric Topol sieht die Entwicklung relativ gelassen: KP.2 werde das menschliche Immunsystem wohl nicht überfordern, so Topol. „Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Monaten eine kleine, aber keine signifikante neue Infektionswelle als Folge erleben werden.“ Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt das Risiko, das von KP.2 ausgeht, als gering ein.