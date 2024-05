Tokio. Wissenschaftler entdecken einen Planeten, der theoretisch von Menschen bewohnt werden könnte. Derzeit ist er aber unerreichbar.

Zwei Wissenschaftlerteams haben einen theoretisch bewohnbaren Planeten entdeckt, der kleiner als die Erde, aber größer als die Venus ist und einen kleinen Stern in etwa 40 Lichtjahren Entfernung umkreist. Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, umkreise der Exoplanet mit dem Namen Gliese 12b einen kühlen roten Zwergstern im Sternbild Fische und habe etwa 27 Prozent der Größe unserer Sonne und 60 Prozent ihrer Temperatur, so die beiden am Donnerstag in The Astrophysical Journal Letters und Monthly veröffentlichten Studien-Mitteilungen der Royal Astronomical Society.

Da sein Stern so viel kleiner als die Sonne ist, liege Gliese 12b immer noch in der bewohnbaren Zone – der idealen Entfernung von einem Stern, in der flüssiges Wasser existieren kann. Unter der Annahme, dass der Exoplanet keine Atmosphäre hat, berechneten Wissenschaftler seine Oberflächentemperatur auf etwa 42 Grad Celsius.

Gliese 12b der Erde am nächsten bewohnbarer Planet

„Wir haben den nächstgelegenen, transitierenden, gemäßigten, erdgroßen Planeten gefunden, der bisher lokalisiert wurde“, sagte Masayuki Kuzuhara, Projektassistent am Astrobiology Center in Tokio und gemeinsam mit Akihiko Fukui Leiter eines der Forschungsteams, in einer Erklärung.

Sobald erdgroße Planeten mit gemäßigtem Klima identifiziert wurden, können Wissenschaftler sie analysieren, um festzustellen, welche Elemente in ihrer Atmosphäre enthalten sind und, was entscheidend ist, ob Wasser vorhanden ist, damit Leben möglich ist.

„Wir haben nur eine Handvoll (Exoplaneten) gefunden, die dafür gute Kandidaten sind. Und das ist unsere nächste und daher eine ziemlich große Entdeckung“, sagte Larissa Palethorpe von der University of Edinburgh und dem University College London, die die andere Studie gemeinsam leitete, gegenüber CNN.

Um Gliese 12b zu entdecken, verwendeten Wissenschaftler die öffentlich zugänglichen Daten, die vom Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA gesammelt wurden – einem Teleskop, das jeden Monat Zehntausende Sterne beobachtet und deren Helligkeitsänderungen verfolgt, die ein Hinweis auf umlaufende Exoplaneten sein können.

Weitere Analysen sollen durchgeführt werden

Derzeit seien sich die Wissenschaftler nicht sicher, was genau die Atmosphäre dieses Planeten ausmache, ob er überhaupt eine hat und ob Wasser vorhanden ist. Obwohl Palethorpe sagte, dass sie nicht damit rechnen, dort Wasser zu finden.

„Es könnte kein Wasser geben, und dann wissen wir, dass auf diesem Planeten bereits ein außer Kontrolle geratener Treibhauseffekt stattgefunden hat und er eher der Venus ähnelt“, sagte sie. „Es könnte Wasser geben, in diesem Fall ist es eher wie bei uns, oder es gibt nachweisbare Signaturen, die Ihnen zeigen könnten, dass der außer Kontrolle geratene Treibhauseffekt im Gange ist, sodass es Wasser verlieren könnte.“

Für die nächste Stufe der Analyse der Atmosphäre des Exoplaneten hoffen die Wissenschaftler, das James-Webb-Weltraumteleskop nutzen zu können, um spektroskopische Analysen durchzuführen. Bei dieser Methode wird Sternenlicht, das durch die Atmosphäre eines Exoplaneten scheint, erfasst und beobachtet, welche Wellenlängen von bestimmte Moleküle absorbiert werden, wodurch deren Anwesenheit in der Atmosphäre sichtbar wird.

225.000 Jahre, um Planeten zu erreichen

Doch obwohl der Exoplanet möglicherweise für Menschen bewohnbar sein könnte und astronomisch gesehen relativ „nahe“ an unserem Sonnensystem liegt, ist es unwahrscheinlich, dass ihn bald jemand besuchen wird. „Er ist nicht erreichbar, er ist 12 Parsec entfernt“, sagte Palethorpe und fügte hinzu, dass es mit der derzeit schnellsten Raumsonde etwa 225.000 Jahre dauern würde, Gliese 12b zu erreichen. (red)