München. Metallica gab am Freitag in München das erste von zwei Konzerten in Deutschland im Rahmen ihrer „M72 World Tour“.

Zum ersten Mal nach knapp fünf Jahren spielt die Heavy-Metal-Band Metallica wieder zwei Konzerte in München. Am Freitag trat die Gruppe im Rahmen der „M72 World Tour“ im Olympiastadion auf. Das zweite folgt am Sonntag ebenfalls im Olympiastadion. Das Doppelkonzert ist das einzige, das Metallica in diesem Jahr in Deutschland gibt.

An beiden Terminen sollen komplett unterschiedliche Lieder gespielt werden – ein Konzept, das bei Metallica „No Repeat Weekend“ heißt. Dabei dürften sich Klassiker wie „Nothing Else Matters“ oder „Enter Sandman“ mit Titeln des im vergangenen Jahr erschienenen Albums „72 Seasons“ mischen.

Metallica spielt auf runder Bühne

Auch die Vorbands wechseln: Am Freitag machen Architects und MammothWVH den Auftakt, am Sonntag Five Finger Death Punch und Ice Nine Kills. Metallica werden auf einer runden Bühne auftreten, in deren Inneren sich die „Snake Pit“, also Schlangengrube, befindet – ein Stehplatzbereich, in dem Fans der Band besonders nahe kommen sollen.

Ihr erstes Münchner Konzert hatten Metallica vor knapp 40 Jahren im Circus Krone gespielt. In der aktuellen Besetzung mit James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo hatte die Band vor fast genau einem Jahr zuletzt deutschen Bühnenboden betreten, bei einem Konzert im Hamburger Volksparkstadion. (dpa)

Auch interessant