Cannes. Dieses Mal soll es für immer sein: Boris Becker und seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro sind verlobt. Es wäre seine dritte Ehe.

Aller guten Dinge sind drei: Boris Becker ist wieder verlobt. Das bestätigte er der Bild-Zeitung auf dem Roten Teppich bei den Filmfestspielen in Cannes. Herzensdame der 56-jährigen Tennislegende ist Lilian de Carvalho Monteiro. Nach Informationen von „Bild“ trug die 33-Jährige einen funkelnden Ring am Finger.

Details zum Antrag und dem geplanten Hochzeitstermin sind bislang nicht bekannt. Die beiden sind seit 2020 liiert, das Paar lebt inzwischen in Mailand. Während ihrer Beziehung standen sie gemeinsam die Zeit durch, in der Boris Becker eine mehrmonatige Gefängnisstrafe in Großbritannien absitzen musste. Becker hatte Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen.

Boris Becker verlobt – Es wäre die dritte Ehe

Sagt er Ja zu Lilian, wäre es Beckers dritte Ehe. Von 1993 bis 2001 war er mit Barbara Becker verheiratet, aus dieser Ehe gingen zwei Söhne hervor. 2009 heiratete er Lilly Kerssenberg, mit der er Sohn Amadeus hat. Die Scheidung folgte im Herbst 2023.

