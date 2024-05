Palma de Mallorca. Das eingestürzte Restaurant auf Mallorca wirft viele Fragen auf. Im Interview erklärt ein Ingenieur, wie es dazu gekommen sein könnte.

Der Gebäudeeinsturz auf Mallorca hat mindestens vier Menschen das Leben gekostet. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Eine erste Überprüfung habe ergeben, dass die Überlastung des ersten Stockwerks eine mögliche Ursache für den Einsturz sei, sagte Feuerwehrchef Eder García von der Feuerwehr Palma.

Im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt Dr. Dipl.-Ing. Hartmut Kalleja, Präsident der Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik (BVPI), wie realistisch dieses Szenario ist und welche Ursachen für den Einsturz noch infrage kommen.

Wie kann es sein, dass so ein Haus einstürzt?

Dr.-Ing. Hartmut Kalleja: Eine Überlastung der Fläche könnte eine plausible Erklärung sein, das ist zumindest nicht auszuschließen. Es kommt allerdings darauf an, ob die Dachterrasse als solche freigegeben wurde, also auch als solche genutzt werden durfte. Das würde ich als Erstes überprüfen.

Was wäre denn, wenn das nicht der Fall war?

Kalleja: Nutzbare Dachterrassen haben eine zulässige Verkehrslast von 400 Kilogramm pro Quadratmeter. Bedeutet: Dann könnten vier Personen, die je 100 Kilogramm wiegen, auf einer Fläche von einem Quadratmeter tanzen. Ist die Dachterrasse allerdings nicht genehmigt worden und wenn die Dachfläche dennoch als solche genutzt, liegt die Verkehrslast gerade mal bei circa 100 Kilo pro Quadratmeter. Das ist schnell erreicht.

Diese Vorgaben gelten in jedem Land?

Kalleja: Diese Angaben sind durch den sogenannten Eurocode vorgegeben. Jedes Land hat aber einen sogenannten nationalen Anhang und kann dort eigene, abweichende Regelungen treffen. In Spanien könnten die Grenzwerte also auch anders aussehen.

Unfallursache: Statik oder Witterung können nicht komplett ausgeschlossen werden

Könnte auch ein statisches Problem die Ursache für den Einsturz gewesen sein?

Kalleja: Möglich wäre, dass die Deckenplattenauflager (z. B. Wände, auf denen die Decke auflagert, Anm. d. Red.) nicht ausreichend tief gewesen sind und die Decke dementsprechend „heruntergerutscht“ ist. Das kann zum Beispiel passieren, wenn die Leute tanzen und die Auflager so in Schwingung geraten. Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich das Auflager infolge einer Verformung der Fassade verschiebt. Je dicker das Auflager ist, desto gesicherter liegt die Deckenplatte auf.

Könnte auch die Witterung die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigt haben?

Kalleja: Eher nicht. Das hätte sich auch durch Brüche, Risse oder Durchbiegung angekündigt. Darauf kann man dann entsprechend reagieren. Die Tragfähigkeit nutzt sich übrigens auch kaum ab.

Unfall: Regelmäßige Überprüfung ist nicht Standard

Gibt es für Häuser eine regelmäßige Überprüfung, um solche Unfälle zu vermeiden?

Kalleja: Wenn das Haus steht, dann steht es. Das ist in Deutschland so und in Spanien auch. Regelmäßige Überprüfungen gibt es nur für Gebäude mit großen Spannweiten, also weiten Dachflächen ohne zusätzliche Abstützung. Das wurde hierzulande nach dem Einsturz der Eissporthalle in Bad Reichenhall eingeführt. Da es sich bei dem Restaurant auf Mallorca aber nur um ein kleines Gebäude handelt, finden solche Überprüfungen nicht statt.

Sind anliegende Gebäude jetzt auch betroffen?

Kalleja: Dass die Gebäude links und rechts daneben von dem Einsturz betroffen sind, ist sehr unwahrscheinlich. In Deutschland wäre das aufgrund der Bauordnung auch gar nicht möglich. Jedes Gebäude muss für sich allein standsicher sein, unabhängig vom Nachbargebäude. Das ist bei der Errichtung immer mitzuprüfen, da der Nachbar ja sonst auch nicht die Freiheit über sein Eigentum hätte. Das würde rechtliche Probleme mit sich führen.