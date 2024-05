Kampen. Junge Leute grölen vor einer Bar in Kampen auf Sylt Naziparolen. Für einige Beteiligte hat das Gegröle berufliche Konsequenzen.

Ein Video, das auf der Insel Sylt vor der Promi-Bar „Pony“ in Kampen entstanden ist, zeigt junge Leute, die ausländerfeindliche Parolen grölen

Die Beteiligten sind mittlerweile identifiziert, zum Teil hat ihr Nazi-Gegröle berufliche Konsequenzen

Der Betreiber der „Pony“-Bar zeigt sich entsetzt, auch Innenministerin Faeser reagiert

Seit Donnerstag kursiert in den sozialen Medien ein Video von der Urlaubsinsel Sylt, das deutschlandweit für Empörung sorgt. Offenbar gut betuchte junge Leute feiern in Kampen vor der Promi-Bar „Pony“ – und grölen dabei ausländerfeindliche Parolen. Deutlich ist zu hören, wie die Beteiligten ausgelassen „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ singen. Einer der Beteiligten deutet dabei mit zwei Fingern einen Hitlerbart an und zeigt einen vermeintlichen Hitlergruß. Der Vorfall soll sich bereits am Pfingstwochenende ereignet haben.

Unterlegt sind diese rassistischen Ausfälle mit der Melodie von Gigi D‘Agostinos „L‘amour Toujours“, eine Party-Hymne aus den 90er-Jahren, die seit kurzem von Rechtsextremen gekapert wird. Eine der an dem Gegröle beteiligten jungen Frauen mit Sonnenbrille im Haar und weißer Bluse filmte die Szene. Die Umstehenden singen und wippen, haben Gläser mit Getränken in den Händen. An dem Gegröle scheint sich niemand zu stören.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Nazi-Gegröle auf Sylt: Betreiber verhängt lebenslanges Hausverbot

Die Betreiber der Bar haben mittlerweile Konsequenzen gezogen: Die gesamte Szene am späten Nachmittag des Pfingstsamstag sei von Überwachungskameras mit Ton aufgezeichnet worden, sagte Inhaber Tim Becker der dpa. Man habe die Namen aller fünf Beteiligten an die Polizei gegeben. Auch die Überwachungsaufnahme sei der Polizei übermittelt worden.

Auch interessant

Viele der insgesamt rund 300 Gäste hätten auf der Terrasse des Lokals den Party-Hit ganz normal mitgesungen. Das sei auf der Aufnahme zu hören. Auf der Überwachungsaufnahme sei zu sehen, wie einer der Beteiligten die kleine Gruppe mit seinem Handy gefilmt hat. „Das waren wirklich nur diese fünf Leute“, sagte Becker.

Die „Pony-Bar“ in Kampen auf der Insel Sylt. Dort soll eine Gruppe junger Leute ausländerfeindliche Parolen gesungen haben. (Archivfoto) © imago/Schöning | IMAGO/Schoening

Ähnliche Vorfälle habe es im Pony bisher nicht gegeben, sagte Becker. Eine Konsequenz sei, dass „L’amour Toujours“ künftig nicht mehr gespielt werde. „Uns war das komplett neu, dass das missbraucht wird.“

Auch interessant

Nazi-Gegröle im Pony Club: Ist Rechtssein jetzt schick? Von Von Jan Dörner, Ulrich Gaßdorf, Jochen Gaugele und Birgitta Stauber

Becker befürchtet, dass etwas von dem Vorfall hängen bleiben wird, „auch wenn wir da wirklich aus unserer Sicht nichts für können“. Man werde die Gäste künftig stärker animieren, rassistische Vorfälle den Türstehern zu melden. Normalerweise könnten solche Vorfälle in dem relativ kleinen Lokal Pony nicht unbemerkt bleiben. Pfingsten sei mit der Großveranstaltung eine Ausnahme. Der Vorfall belaste die ganze Insel. „Alle sind traurig, dass das passiert ist“, sagte Becker. „So etwas darf nicht sein.“

Die fünf Beteiligten bekommen nach Beckers Überzeugung nicht nur im Pony lebenslanges Hausverbot. „Auf Sylt brauchen die sich gar nicht mehr blicken lassen. Wir haben ganz viele befreundete Gastronomen.“

Berufliche Konsequenzen für Beteiligte

Der Vorfall hat zudem ein berufliches Nachspiel für manche Beteiligte: Die Werbeagentur-Gruppe Serviceplan Group erklärte am Freitagabend auf Instagram, sie habe einen Mitarbeiter fristlos entlassen, der an dem Vorfall beteiligt gewesen sei. „Wir tolerieren Rassismus in jeglicher Form innerhalb unserer Agenturgruppe nicht“, erklärte das Unternehmen.

Die Hamburger Influencerin Milena Karl entließ nach eigenen Angaben ebenfalls eine Mitarbeiterin, die an dem Vorfall beteiligt gewesen sei. „Abgesehen von dem ohnehin abscheulichen Inhalt des Videos hat es mich schockiert, verletzt und enttäuscht, zu sehen, dass eine der Personen aus dem Video mit mir in einem Anstellungsverhältnis stand“, schrieb sie in einer Instagram-Story.

Sie habe das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung aufgelöst und distanziere sich ausdrücklich „von sämtlichen Personen, die in diesem Video auftreten“. „Ich bin selbst Migrantin und als werdende Mutter steht alles, was in diesem Video zu sehen ist, für eine Gesellschaft, in der ich mein Kind nicht großziehen möchte.“

Sylt: Bundesinnenministerin Nancy Faeser reagiert

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich alarmiert über den Zwischenfall gezeigt. „Wer Nazi-Parolen wie ‚Deutschland den Deutschen – Ausländer raus‘ grölt, ist eine Schande für Deutschland“, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigt sich empört über den rassistischen Vorfall auf Sylt. © DPA Images | Kay Nietfeld

Es stelle sich die Frage, „ob wir es hier mit Menschen zu tun haben, die in einer wohlstandsverwahrlosten Parallelgesellschaft leben, die die Werte unseres Grundgesetzes mit Füßen tritt“, so Faeser. Die Frage sei auch, welches hasserfüllte Klima solche Leute dazu ermutige, sich so abgrundtief rassistisch in aller Öffentlichkeit zu äußern.

„Hier darf es keinerlei schleichende Normalisierung geben“, forderte die Ministerin. „Deshalb ist der laute Aufschrei, den es jetzt gibt, wichtig.“ Rassisten müssten neben möglichen strafrechtlichen Konsequenzen überall – im Freundeskreis, bei der Arbeit, im Sport – lauten Widerspruch erfahren. „Es ist wichtig, den Mund aufzumachen und gegenzuhalten gegen solchen Menschenhass.“

Nazi-Video: Empörung auch in den sozialen Netzwerken

Die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli schrieb in der Nacht auf Freitag auf der Plattform X: „‘Deutschland den Deutschen. Ausländer raus. Ausländer raus.‘ Ort: Sylt. Und sie fühlen sich so sicher.“ Der TV-Moderator Jan Böhmermann fragte: „Wer und wo sind diese Leute?“ Und die Moderatorin Dunja Hayali twitterte: „Mit Hitlerbärtchen und Schampus, aber ohne ‚Ausländer‘. #Sylt. 2024.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus. Ausländer raus.“ Ort: Sylt. Und sie fühlen sich so sicher. pic.twitter.com/GMqZDQPPdh — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) May 23, 2024 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

pcl/bee/mit dpa