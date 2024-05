Berlin. Bei einem Wahlkampfauftritt in Mexiko ist eine Bühne eingebrochen. Fünf Menschen sterben. Was über den Vorfall bislang bekannt ist.

Bei einer Veranstaltung eines Präsidentschaftskandidaten im Norden Mexikos sind fünf Menschen gestorben. 50 weitere seien verletzt worden. Das teilte der Gouverneur des nordöstlichen Bundesstaates Nuevo León, Samuel García, am Unglücksort mit, wie der Fernsehsender N+ live berichtete. Das Unglück ereignete sich auf einem Baseballfeld in der Gemeinde San Pedro Garza García.

„Ich bedauere den Unfall in San Pedro Garza García“, schrieb Präsident Andrés Manuel López Obrador auf der Online-Plattform X am Mittwochabend (Ortszeit). Medienberichten zufolge ist unter den Toten ein Kind. Ein Video auf „X“ zeigt, wie die Bühneninstallation von einer Windböe erfasst und umgerissen wird. Teile davon stürzen in die Zuschauermenge.

"San Pedro Garza García":

Porque se desplomó el escenario donde se llevaba a cabo el evento de campaña de Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde se encontraba Jorge Álvarez Máynez. pic.twitter.com/czzAP0ZmdV — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 23, 2024

Der Präsidentschaftskandidat Jorge Álvarez Maynez von der kleinen Mitte-links-Partei Movimiento Ciudadano stand mit einer Bürgermeisterkandidatin und anderen Menschen auf der Bühne, als es zum Unglück kam. Er blieb unverletzt. In den sozialen Netzwerken kursierten Videos, die zeigten, wie die Struktur auf das Publikum stürzte und Panik ausbrach. In Mexiko finden am 2. Juni Präsidenten-, Parlaments- und Regionalwahlen statt.

lro/AFP/dpa