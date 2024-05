Thessalien. Archäologen simulieren, wie Elitekrieger vor 3500 Jahren in den Kampf zogen. Als Vorbild diente die wohl berühmteste antike Schlacht.

Einer neuen Studie von Archäologen zufolge waren Körperpanzer aus der Bronzezeit stark genug, um einen mykenischen Soldaten im Kampf vor 3500 Jahren zu schützen. Forscher haben dafür 13 Soldaten elf Stunden lang in einer Simulation einer damaligen Schlacht kämpfen lassen.

Grundlage der Wissenschaftler war eine Rüstung, die 1960 von Archäologen in Dendra, einem Dorf in der Nähe der ehemaligen antiken griechischen Stadt Mykene gefunden wurde. 13 Soldaten der griechischen Armee wurden dafür rekrutiert, um die Leistungsfähigkeit des Artefakts zu testen, wie es in der Zeitschrift „PLOS One“ veröffentlicht wurde.

Seit Jahrzehnten würde die Archäologen die Frage beschäftigen, ob die Rüstung, zu der ein Helm mit Eberstoßzahn und ein Anzug aus Bronzeplatten gehören, kampftauglich genug sei.

Soldaten mit historischen Rüstungen und Waffen ausgestattet

„Seit ihrer Entdeckung blieb die Frage offen, ob die Rüstung rein zeremoniellen Zwecken oder dem Einsatz im Kampf diente“, sagte der leitende Studienautor Andreas Flouris, Professor für Physiologie an der Universität von Thessalien in Griechenland, und seine Kollegen gegenüber Live Wissenschaft. „Die Dendra-Rüstung gilt als eine der ältesten vollständigen Rüstungen aus der europäischen Bronzezeit.“

Um das herauszufinden, rüsteten Forscher Freiwillige mit Repliken der Rüstungen und Waffen aus, darunter Speere und Steine und ließen sie eine elfstündige Simulation der Kriegsführung der Bronzezeit durchführen. Diese basierten auf historischen Berichten, die der Ilias, dem berühmten Werk des griechischen Dichters Homer entnommen waren. Dort beschreibt er die letzten 50 Tage des Trojanischen Krieges.

„Wir haben die erforderlichen Informationen extrahiert, um ein Kampfsimulationsprotokoll für die Spätbronzezeit zu erstellen, das die täglichen Aktivitäten von Elitekriegern in der Spätbronzezeit nachbildet“, sagte Flouris. „Danach haben wir Paläoklimadaten genutzt, um die Umweltbedingungen am Ende der Bronzezeit in Troja nachzubilden.“

Rüstung wog 23 Kilo

Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Temperatur in dieser Region während der Spätbronzezeit etwa 18 bis 20 Grad Celsius bei einer jährlichen relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 70 und 80 Prozent betrug.

Die Forscher erstellten Rüstungsrepliken aus einer Mischung vergoldeter Metalle, darunter Kupfer und Zink, die Legierung, die dem ursprünglichen Bronzematerial am nächsten kommt. Ein Anzug folgte den genauen Maßen des Artefakts, bis hin zu den „Abmessungen, Krümmungen und Perforationen des Originals“ und wog nach Fertigstellung 23 Kilogramm, heißt es in der Studie.

Zusätzlich folgten die Freiwilligen einer Diät, die der ähnelte, die ein mykenischer Soldat zur Vorbereitung auf die Schlacht gegessen hätte, einschließlich einer Mahlzeit aus Brot, Rindfleisch, Ziegenkäse, grünen Oliven, Zwiebeln und Rotwein. „Interessanterweise zeigten unsere Ergebnisse zum Blutzucker, dass der Ernährungsplan den Freiwilligen während des Elf-Stunden-Protokolls ausreichend Energie lieferte“, sagte Flouris.

Auch interessant

Krieger waren „gewaltige Gegner“

Während der Versuche nahmen die Freiwilligen an verschiedenen Begegnungen teil, darunter Duelle, Fußkrieger gegen Streitwagen, Distanzkämpfe und Streitwagen gegen Schiff, heißt es in der Studie. Das Team stellte fest, dass die Panzerung die Kampffähigkeit von niemandem einschränkte oder den Benutzer stark belastete. Die Simulation habe den Forschern bewiesen, dass die Panzerung dem Kampf vor Tausenden von Jahren standgehalten hätte.

„Es ist klar, dass Rüstungen dieser Art für den Einsatz im Kampf und nicht nur für zeremonielle Zwecke geeignet waren“, resümierten Flouris und seine Kollegen. „Die Wirksamkeit und Vielfalt mykenischer Schwerter und Speere ist seit langem bekannt. Die Hinzufügung ‚schwerer‘ Rüstungen dürfte den mykenischen Elitekriegern beträchtliche Vorteile gegenüber jenen verschafft haben, die nur einen Schild zur Verteidigung trugen oder die leichtere ‚Schuppen‘-Rüstung trugen, die in der Antike im Nahen Osten verwendet wurden.“

Darüber hinaus gehörten die Mykener in dieser Zeit zu den am besten ausgerüsteten Soldaten, so die Forscher. „Fügt man noch die gepanzerten Krieger hinzu, die in ihren Streitwagen in die Schlacht gezogen sind und daher mit voller Energie an die Front kamen, dann müssen diese Krieger gewaltige Gegner gewesen sein“, so Flouris.