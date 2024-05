Berlin. Das Pfingst-Unwetter hat auch das Weingut von Günther Jauch überflutet. Der TV-Moderator packt bei den Aufräumarbeiten selbst mit an.

Das Hochwasser in Rheinland-Pfalz und dem Saarland hat vergangene Woche auch den Ort Kanzem an der Saar schwer getroffen. Laut Angaben des Landkreises mussten einige Einwohner evakuiert werden. Betroffen war auch das Weingut von Othegraven, das dem Moderator Günther Jauch (67) gehört.

Nach Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz: Aufräumarbeiten bei Günther Jauch

Das Weingut des Moderators der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ im Südwesten von Rheinland-Pfalz wurde am vergangenen Freitag (17. Mai) von den Wassermassen überrascht. Auf der Instagram-Seite des Weinguts wurde nun ein Video veröffentlicht, das den Einsatz von Feuerwehr und freiwilligen Helfern zeigt.

„Starke Regenfälle hatten im Laufe des Nachmittags dazu geführt, dass die Saar in Höhe des Weinguts über die Ufer getreten ist“, heißt es darin. Teile der Zufahrt seien überflutet und Tore mit Sandsäcken und Planen notdürftig abgedichtet worden. Mit vereinten Kräften sei zunächst Schlimmeres verhindert worden, doch das Wasser steige weiter. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Weingut von Hochwasser betroffen: Günther Jauch und seine Frau im Einsatz

Nach dem Hochwasser haben am Pfingstmontag (20. Mai) die Aufräumarbeiten begonnen, wie auf Instagram zu sehen ist. Auch Günther Jauch packt in diesem Video mit an. In Jeans und gemustertem Hemd, mal mit Handschuhen, mal mit Gummistiefeln unterstützt der Moderator die Helferinnen und Helfer dabei, das Gelände vom Schlamm zu befreien, der sich nach dem Hochwasser angesammelt hatte. Auch Regale wurden von Jauch gesäubert und abtransportiert. Seine Frau Thea war ebenfalls vor Ort.

Auf Instagram bedankte sich das Weingut bei allen Unterstützern: „Vielen Dank an alle fleißigen Helferinnen und Helfer, an alle, die ihre Hilfe angeboten haben und für die vielen anteilnehmenden Kommentare!“.

Für Günther Jauch ist das Weingut ein Herzensprojekt. Er hatte es 2010 gemeinsam mit seiner Frau Thea übernommen. Das Weingut in Kanzem (Landkreis Trier-Saarburg) befindet sich bereits seit 1805 in Familienbesitz und wird inzwischen in siebter Generation geführt.