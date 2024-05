Berlin. Oliver Pocher ist auf dem SWR-Sommerfestival aufgetreten, eine Zuschauerin musste danach vom Sender betreut werden. Was bekannt ist.

Beim SWR-Sommerfestival in Stuttgart machte Oliver Pocher Witze auf Kosten einer Zuschauerin

Der Comedian demütigte die Frau, bis sogar Tränen flossen

Der SWR distanziert sich von Pochers Äußerungen

Oliver Pocher trat am Sonntag beim SWR-Sommerfestival in Stuttgart auf und stellte dabei eine Zuschauerin wiederholt bloß. Die war anschließend völlig aufgelöst und musste betreut werden, berichtet die „Stuttgarter Zeitung“. Was war passiert? Während der Show stellte Pocher der Frau, die in der ersten Reihe saß, intime Fragen zu ihrem Sex-Leben. Anschließend nutzte er ihre Antworten, um sich wiederholt über die Zuschauerin lustig zu machen.

Die junge Frau war dem Bericht der „Stuttgarter Zeitung“ zufolge nach der Show völlig aufgelöst. Sie blieb zunächst auf ihrem Platz sitzen, wurde dann aber in den VIP-Bereich der Veranstaltung gebracht. Dort wurde sie von mehreren Mitarbeitern des Senders und einer weiteren Zuschauerin getröstet und betreut. Ihre größte Sorge: Ihr Arbeitgeber könnte von dem Vorfall erfahren. Denn neben intimen Details über ihr Liebesleben entlockte Comedian Pocher der Frau auch wo und in welchem Beruf sie arbeitet.

Der Sender wies diese Sorge offenbar damit ab, dass die Veranstaltung ohnehin nicht ausgestrahlt werde. Allerdins teilte Pocher selbst im Anschluss an seinen Auftritt ein Video auf Instagram, in dem die entsprechende Szene zu sehen ist. Darin witzelt Pocher zunächst über die Zuschauerin und fragt sie anschließend nach ihrem Arbeitgeber. Die junge Frau, sich sichtlich unwohl und überrumpelt fühlend, antwortet wahrheitsgemäß.

Oliver Pocher: Gealteter Comedian für die junge Zielgruppe?

„Das war nicht auszuhalten“, sagt Matthias Holtmann, „so herablassend geht man nicht mit seinem Publikum um“, kritisiert der langjährige SWR-Moderator gegenüber den „Stuttgarter Nachrichten“. Auch zahlreiche Nutzer in den sozialen Netzwerken machten ihrem Ärger Luft. „Peinlich, immer wieder Witze auf Kosten anderer machen zu müssen. Die Frau aus Nürtingen tut mir wahnsinnig leid, dass sie das durchmachen musste. Pocher sollte das Video löschen, um sie zu schützen.“, schreibt einer unter Pochers Video.

Dass der öffentlich-rechtliche Sender Oliver Pocher überhaupt für das Sommerfestival engagierte, verwunderte schon im Vorfeld. Der Comedian ist eher für seine Auftritte in Privatmedien bekannt. Nicola Thiel, die Projektleiterin des SWR-Sommerfestivals, sagte gegenüber der „Stuttgarter Zeitung“ man wolle so „ein neues Publikum“ anlocken. Pocher komme bei jüngeren Leuten gut an. Ob das stimmt, ist zumindest fraglich. Pocher selbst ist bereits 46 Jahre alt, seine Zielgruppe entsprechend. Auch zu seinem Auftritt beim Sommerfestival seien laut Berichten deutlich weniger Zuschauer gekommen als erwartet, 1600 Karten wurden verkauft. Zum Vergleich: Bei der Tatort-Premiere kamen 5000 Besucherinnen und Besucher. Beim Abschied des Moderators Matthias Holtmann mehr als 4000 Menschen.

lro