Berlin. Nach dem stürmischen Pfingstwochenende kommt es wohl auch in den kommenden Tagen zu Gewittern. Wo die Unwetter besonders heftig werden.

Nach heftigen Gewittern über Pfingsten geht es voraussichtlich auch am Dienstag in Teilen Deutschlands mit heftigen Unwettern weiter. „Diese ziehen in einer Linie von Ostbayern über Hessen bis Nordrhein-Westfalen“, sagt Andreas Walter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Gespräch mit dieser Redaktion. Der DWD warnt vor Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Auch im Saarland, wo es am Pfingstwochenende vielerorts starke Überschwemmungen gab, könne es erneut zu Unwettern kommen. „Allerdings nicht so dramatisch, wie wir es am Wochenende erlebt haben“, so Walter.

Überschwemmungen durch überlaufende Flüsse und Bäche sind allerdings laut DWD weiterhin möglich. Demnach können in kurzer Zeit 30 bis 40 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel kommen – stellenweise sogar 60 bis 80 Liter. Wo genau das Unwetter zu Überflutungen führt, lässt sich allerdings nicht vorhersagen.

Auch interessant:Richtiges Verhalten bei Gewitter – Das sollten Sie nicht tun

Möglicher Tornado in Niedersachsen

Durch die Gewitter seien in den betroffenen Gebieten auch Tornados möglich, sagte DWD-Sprecher Walter: „Ob und wo es welche geben könnte, lässt sich aber nicht genau vorhersagen.“ Demnach hatte es bereits am Wochenende einen möglichen Tornado im niedersächsischen Northeim gegeben.

Auch in den kommenden Tagen sind laut dem DWD-Experten Unwetter möglich: „Morgen wird dieses Unwettersystem weiterziehen Richtung Norden“, sagte Walter. Der Schwerpunkt der Starkregenfälle und Gewitter liegt dann im Bereich von Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern und zur Uckermark. Dort seien erneut Unwetter mit 30 bis 50 Litern Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich.

Am Donnerstag rechnet der DWD im Raum Vorpommern noch örtlich mit Stark- oder Dauerregen bei Regenmengen zwischen 20 und 40 Litern pro Quadratmeter in mehreren Stunden. Am Freitag verschiebt sich die Front wieder etwas nach Süden. Der Schwerpunkt liegt dann voraussichtlich in Nordrhein-Westfalen und dem Norden von Rheinland-Pfalz.

Am Samstag hält der DWD vor allem in der Nordhälfte lokal schwere Gewitter mit Starkregen für wahrscheinlich. „Insgesamt bleibt es unbeständig, aber sommerlich warm mit gelegentlichen Gewittern“, fasste Meteorologe Walter die Prognose der kommenden Tage zusammen.

Lesen Sie auch:Wie Tornados entstehen – und wie man sich schützen kann

Faeser: Amtliche Warnmeldungen ernst nehmen

Angesichts der für die kommenden Tage erwartenden Gewitter rief Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dazu auf, die amtlichen Warnungen ernst zu nehmen: „Hören Sie auf das, was an Warnmeldungen kommt!“, sagte die Bundesinnenministerin. Das könne im Zweifelsfall Leben retten. Laut Faeser werden die Hilfskräfte des Bundes auch in den kommenden Tagen bereithalten, um bei Überflutungen zu helfen.

Mit Material von dpa