Bewohner von Grenzregionen wissen: In den deutschen Nachbarschaften tankt es sich oft günstiger. Für viele Deutsche in Grenznähe lohnt sich ein Trip an die erste Tankstelle hinter der Grenze zu Luxemburg, Polen oder Österreich. Und auch wer über Pfingsten in den Urlaub fährt, sollte sich vorher Gedanken machen, wo sich der Tankstopp lohnt. Mitunter lassen sich mit dem richtigen Tanktiming mehr als 15 Euro auf eine Tankfüllung von 50 Litern sparen.

Am besten lässt sich das Sparpotenzial mit einem Blick in die aktuellen Spritpreisdaten der EU-Kommission erkennen (Stand 6. Mai). Die dort aufgezeigten Preisunterschiede ändern sich in der Regel deutlich langsamer als die Preise selbst, da Einflussfaktoren wie steigende oder sinkende Ölpreise in allen Ländern Auswirkungen haben. Allerdings können die Preise je nach Tankstelle, Region und Uhrzeit auch innerhalb eines Landes teils deutlich schwanken.

Pfingsturlaub: Hier tanken Sie besonders günstig

Besonders günstig tanken diejenigen, die für die Pfingstzeit ein Urlaubsziel im Osten Deutschlands auserkoren haben. Polen ist das deutsche Nachbarland mit dem billigsten Benzin. Pro Liter Super E5 sind dort rund 32 Cent weniger fällig. Dahinter folgt Tschechien mit 27 Cent. Diesel ist dort ebenfalls verhältnismäßig günstig, in Polen lassen sich rund 11 Cent pro Liter sparen, in Tschechien 13. Auch weitere Oststaaten sind günstige Tankländer. Im Verhältnis zu Deutschland sparen Sie in Ungarn 27 Cent bei Benzin und 9 Cent bei Diesel. In der Slowakei sind es 22 beziehungsweise 13 Cent.

Wen es in den Süden, also etwa Richtung Italien zieht, kann in Österreich sparen. Benzin ist hier 22 Cent billiger, Diesel etwa 5. Damit ist die Alpenrepublik auch deutlich günstiger als Mittelmeerstaat Italien, die dortigen Preise liegen dort sogar über den deutschen. Benzin ist 3 Cent teurer, Diesel sogar um rund 11 Cent. Geht es aus Österreich aber nach Slowenien oder Kroatien, lohnt es sich erst dort zu tanken. Die beiden Länder unterbieten bei den Benzin- und Dieselpreisen Österreich nochmal deutlich.

Urlaub: Wo Sie beim Tanken tiefer in die Tasche greifen müssen

Doch nicht in allen Nachbarländern lässt sich beim Tanken sparen. Für die Schweiz meldet die EU-Kommission zwar keine Zahlen, Daten des Touring Club Schweiz mit Stand 2. Mai zeigen allerdings, dass Benzin dort etwa 2 bis 3 Cent teurer ist, Diesel rund 31 Cent.

Und auch in Richtung Westen sollten Urlauber sich überlegen, noch in der Heimat vollzutanken. In Frankreich ist Benzin 5 Cent teurer, Diesel 7, in den Niederlanden sind es 19 beziehungsweise 10 Cent. In Belgien bietet sich ein gemischtes Bild: Benzin ist dort 13 Cent günstiger, Diesel 8 Cent teurer. Eine Ausnahme stellt Luxemburg dar. Im Großherzogtum ist Benzin 26 Cent günstiger als in Deutschland, Diesel 18 Cent.

Im Norden kommt es stark auf das Reiseziel an. In Dänemark ist ein Liter Benzin 18 Cent teurer als in Deutschland, ein Liter Diesel rund 4 Cent. Wer weiter bis nach Schweden fährt, kann dort allerdings sparen. Seit einer Steuersenkung zum Jahreswechsel ist dort auch Diesel günstiger als in Deutschland. Aktuell ist Benzin dort 24 Cent billiger, Diesel um 11 Cent.

Günstig im Ausland tanken: Soviel Kraftstoff dürfen Sie mitbringen

Wer auch nach dem Urlaub noch von dem verhältnismäßig günstigen Kraftstoff profitieren will, sollte im Kofferraum noch Platz für einen Ersatzkanister lassen. Zusätzlich zum Tankinhalt dürfen laut dem deutschen Zoll bis zu 20 Liter Kraftstoff energiesteuerfrei aus einem anderen EU-Staat nach Deutschland eingeführt werden.

